美国会寻求获得中国造港口起重机间谍风险的详情

监督国土安全部的美国最高议员们希望举行听证会，并获得相关机密和非机密的政府文件，这些文件揭示了美国各地港口数十台中国造起重机带来的潜在安全漏洞。

据《华尔街日报》报道，美国众议院国土安全委员会主席格林（Mark Green）在一份声明中说，大约80%的美国港口起重机使用由中国公司制造的中国软件，这“令人极为担忧”。 “本委员会代表美国人民，要求回答关于这些起重机对美国网络安全和我们关键基础设施复原力构成的风险的问题，这是国土安全任务的一个核心方面。”

在该委员会要求提供更多信息之前，《华尔街日报》3月初曾发表文章，介绍了这些大型起重机所带来的一些安全问题，这些起重机由中国国有的振华重工制造，在大多数美国港口使用。振华重工与中国人民解放军有联系，据议员们称，该公司“参与了军民融合”。

美国官员说，这些起重机配备了中国制造的软件，可用于监视或操纵港口作业。官员们说，目前没有证据表明北京方面利用这些起重机在任何美国港口从事恶意活动。

中国官员将这种担忧视为一种偏执想法，称这是试图阻挠与中国的经贸合作。

据报道，美国官员们说，国土安全委员会希望在4月18日前就此事举行公开和可能的闭门听证会。该委员会还希望国土安全部提供与安全漏洞有关的文件，以及显示风险评估和缓解努力的文件，这些努力是根据国会2021年的指示实施的。其他被寻求的文件包括美国海岸警卫队如何与港口合作，以减轻网络安全风险等等。

美国的海运港口每年吞吐价值5.4万亿美元（7.16万新元）的商业和军事货物。