华为去年股东分红总额约720亿人民币

华为投资控股有限公司宣布，去年股东分红总额约720亿元（人民币，下同，139亿新元），较上一年度多了106亿元。

华为投资控股星期二（4月4日）在北京金融资产交易所官网刊登2022年分配股利的公告。根据公告，经公司内部有权机构决议，公司拟向股东分配股利约720亿元，比2021年多了106亿元。上述股利分配系公司正常利润分配，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。

华为内部论坛“心声社区”星期一（3日）显示，华为常务董事会公布了2022年虚拟受限股和TUP（奖励期权计划）分红数据。2022年华为虚拟受限股每股分红为1.61元；同比2021年的每股分红1.58元略有增加。但分红后每股价值7.85元保持不变。2022年单个TBU（在TUP计划中的时间单位）年度收益为1.14元，2023年单个TBU年度值为7.85元。

据华为2022年财报，截至2022年12月31日，华为员工持股计划参与人数为14万2315人，均为华为在职员工或退休保留人员。其中，任正非作为自然人股东持有公司股份，也参与了员工持股计划。截至2022年底，任正非的总出资相当于公司总股本的比例约0.73%。

华为2022财年营收为6423亿元，增长0.9%；净利润为356亿元，下降68.7%。华为轮值董事长、首席财务官孟晚舟说，2022年公司经营依然面临较大压力，总体而言，经营业绩符合预期。