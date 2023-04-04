殷若宁成第二位扬威美巡赛中国大陆女高球员

中国国家高尔夫球队队员殷若宁在美国女子职业高尔夫球巡回赛（LPGA）洛杉矶公开赛决赛轮中胜出，赢得个人职业生涯首座LPGA冠军奖杯。

据新华社报道，这项比赛当地时间星期天（4月2日）进行决赛轮，殷若宁交出70杆，以269总杆数，一杆微弱优势力压大满贯冠军得主、英格兰选手乔治娅·霍尔夺冠。

20岁的殷若宁由此成为继冯珊珊之后，第二位问鼎女子美巡赛冠军的中国大陆球员。

一年一度的洛杉矶公开赛强手云集，世界前四全部到齐，中国队派出六人参赛。第二轮，殷若宁飚出包含八个“小鸟”（比标准杆少一杆）的64杆领跑，并在第三轮以67杆、两杆优势进入决赛轮。

尽管是第一次以领先之姿冲击美巡赛冠军，殷若宁却表现得十分老练，顶住了各路高手的轮番冲击，在决赛轮交出低于标准杆一杆的70杆，以低于标准杆15杆的269杆总成绩守住榜首位置，夺得个人第一座女子美巡赛冠军。

在2021年底通过资格考试加入LPGA以来，殷若宁经历了短暂适应期便开始在国际赛场崭露头角。加入美巡赛第11站，殷若宁便在达纳公开赛获得并列第四名佳绩。在最近10场LPGA比赛中，她更是多达七场闯入前20名，新赛季保持八轮成绩全部低于标准杆。

殷若宁说：“成为继冯珊珊之后（女子美巡赛）第二位中国大陆冠军，这意味着很多。我想也许我可以推动更多中国孩子打高尔夫球，推动更多人关注中国高尔夫球。”