柯文哲称蔡麦会属正常国际交往 大陆不应气急败坏

民众党主席柯文哲称，台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡会面属于正常国际交往，中国大陆不应气急败坏。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，台湾总统蔡英文将于美西时间星期三（4月5日）在加州与美国众议院议长麦卡锡会晤，中国大陆外交部对此回应，将采取坚定措施维护主权与领土完整。民众党主席柯文哲星期二（4月4日）说，台湾总统在国际上与任何友人见面，只是正常的国际间交往行为，中国大陆不应对此感到气急败坏。

柯文哲说，美国是个民主自由的国家，麦卡锡身为美国众议院议长，当然有权利去见世界上的任何一个人，而台湾也希望有国际空间，台湾总统在国际间接见任何的友人也是应该的。

柯文哲认为，蔡英文与麦卡锡会面只是正常的国际间交往行为，中国大陆不应对这件事感到气急败坏。中国大陆若希望自身是文明国际社会的一份子，更不应当如此。

柯文哲也向大陆喊话，“不要忘记太阳跟北风的故事”，台湾海峡两岸的距离是固定的，但两岸人心是变动的，太多文攻武吓与打压，只会使台湾人的心跑得更远。

在美国众议院议长麦卡锡与台湾总统蔡英文会面前夕，中国大陆九架军机飞越海峡中线。

针对媒体报道，台湾总统蔡英文将在过境美国洛杉矶期间与美国众议院议长麦卡锡会面，中国大陆驻洛杉矶总领事馆发言人星期一（3日）称，坚决反对蔡英文以过境之名搞台独分裂活动，并警告麦卡锡执意打台湾牌将进一步损害中美关系。