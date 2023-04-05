蔡英文结束伯利兹访问 前往洛杉矶见麦卡锡

台湾总统蔡英文星期二（4月4日）结束了中美洲邦交国伯利兹的访问行程，她将搭乘专机前往美国洛杉矶过境，与美国众议院议长麦卡锡见面。

综合法新社、台湾《上报》和中央社报道，蔡英文的专机于当地时间星期二下午2时离开伯利兹。她将前往洛杉矶过境，于美西时间5日早上在位于加州西米谷的里根图书馆，与麦卡锡（Kevin McCarthy）率领的跨党派国会议员会晤。

根据议程安排，蔡英文将与麦卡锡举行闭门会晤，共进午餐。据了解，正率团在加州会晤科技业与娱乐业的联邦众议院“美国与中国共产党战略竞争特别委员会”主席加拉格尔（Mike Gallagher）、首席议员克里希纳穆尔提（Raja Krishnamoorthi），都将出席这场会晤。

众议院议长是美国权力架构中的第三号人物，仅次于正副总统。去年8月初众议院前议长佩洛西访台，引发中国大陆解放军展开长达一周的围台军演、导弹飞越台北上空的第四次台海危机。

蔡英文3月29日起启程展开“民主伙伴共荣之旅”，去程过境纽约，再依序访问危地马拉、伯利兹，返程过境洛杉矶，定4月7日返抵台湾，全程10天九夜。

蔡英文出访伯利兹最后一个行程，是参加妇女赋权合作计划成果展并参观现场展示摊位。蔡英文致词时说，期盼透过此计划协助妇女提升就业技能，提供创业所需的咨询与资源，尽早实现创业梦想和经济独立；她期盼在伯利兹的所有女性能拓展自身职涯与事业，享有更多蓬勃发展的机会。

她还在伯利兹国会发表演说，表示在台湾面临来自海峡对岸的威胁时，伯利兹仍多次为台湾自由民主发声，因此向伯利兹政府和所有国会议员表达感谢，并将协助伯利兹推动基础建设、医疗、农业、灾害防治等计划。