蔡麦会前夕 大陆在台湾海峡展开联合巡航巡查行动

在美国众议院议长麦卡锡与台湾总统蔡英文会谈前夕，中国大陆的福建海事局披露，台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动在星期三（4月5日）启动，但没有阐明细节，包括行动目的为何、有什么单位参与，以及为期多久等。

福建海事局微信公号“福建海事”星期三早上8时许发布上述消息，并附上一艘船舰的照片，以及一张列出台湾与周遭海域的地图。在这个地图里，有两个区域被特别标注。

据中国央视新闻报道，此次专项行动由台湾海峡大型巡航救助船“海巡06”轮领衔的海事执法船艇编队开启。

根据新华社去年7月报道，“海巡06”轮船长128米、型宽16米、型深7.9米，满载排水量6600吨，续航力10000海里，自持力60天，是目前台湾海峡体量最大、性能最优的公务船艇。

报道也引述福建海事局综合计划处副处长何永飞说，“海巡06”轮属于大型巡航救助船序列，从船舶的吨位和排水量来看，仅次于去年在广东列编的万吨级海事巡逻船“海巡09”轮。

他也说，“海巡06”搭载船用北斗系统和GPS全球定位系统，具备强大的“陆海空天”一体化数据交互、通信协调和联动指挥能力。

麦卡锡将于美国时间4月5日（台湾时间4月6日清晨）在加州洛杉矶与蔡英文会面。这将是台湾总统首次在美国与众议院议长会面，中国大陆称此举将是一种挑衅。

去年8月，美国前众议院议长佩洛西访台后，解放军在台湾附近展开前所未有的大规模围台军演。