上海市委书记陈吉宁会见莫德纳CEO

上海市委书记陈吉宁星期二（4月4日）会见美国莫德纳公司首席执行官班赛尔一行时说，上海始终坚持市场化、法治化、国际化方向，不断优化营商环境，提升服务能级，更好助力全球企业在沪投资兴业、实现发展目标。

根据澎湃新闻报道，陈吉宁在会见时说，中共二十大擘画了中国式现代化的宏伟蓝图。作为中国的经济中心城市和改革开放的前沿窗口，上海正在全力推动高质量发展，深化高水平改革开放，加快建设国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心。

陈吉宁说，上海始终坚持市场化、法治化、国际化方向，不断优化营商环境，提升服务能级，更好助力全球企业在沪投资兴业、实现发展目标。莫德纳公司是技术领先的创新型医药企业，生物医药产业是上海重点布局的三大先导产业之一，双方合作领域十分广阔。欢迎莫德纳公司把自身科创优势与上海产业优势、市场优势、资源优势更加紧密结合起来，加大在沪投资力度、完善研发生产布局，将更多新技术、新产品落地上海，更好分享互鉴行业发展机遇和先进经验理念。上海将积极做好服务对接，推动各方高效联动，助力企业在沪实现更快更好发展。

上述新闻稿还提到，班赛尔介绍了公司研发业务和在沪投资布局计划。他说，全球制药行业处于关键时期，正迎来制药数字化时代。此次访问上海充分感受到这座国际化大都市致力于发展医药产业、提供健康服务的坚实基础和丰富资源。将加快在沪投资布局，携手中国合作伙伴开展研发生产，以制药新技术、新产品更好造福广大患者。