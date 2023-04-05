港冰协被指管理层出现问题 暂停会员资格程序

香港男子冰球代表队今年2月在波斯尼亚参加比赛时，出现国歌误播事件。港协暨奥委会质疑香港冰球协会管理层出现问题，停止冰球协会会员资格的程序，直至冰协就误播国歌事件提交完整书面报告。

据香港《星岛日报》星期三（4月5日）报道，冰协将有一个月时间，即5月4日前就2月世界冰球锦标赛播放国歌出错事件，提交全面书面解释，否则港协暨奥委会将透过特别决议案，暂停冰协的会员资格。香港特区政府支持港协做法，指一旦暂停冰协会员资格，将减少对冰协的资助作惩处。

对此，冰协说，“一直有按港协指引要求，以庄严的方式处理国歌”。对于港协及政府仍决定启动暂停冰协会员资格的相关程序，冰协称会于一个月内提交全面书面解释，并就企业管治提出改善方案。

冰协主席简扬杰表示，冰协有准备国歌USB和合规格的香港区旗。到达现场后有及时并持续要求见面、交收USB及核对国歌。主办方已透过电视访问、多次电邮书面说明，当时没有回应冰协要求的原因。冰协也已及时提出严正交涉，对方并向中国大使馆道歉，且已获大使馆接受。

冰协强调，相关连结是根据港协要求而发出，并非冰协为求方便发出。冰协认为，有关做法令主办方认为已有国歌，而未有安排与冰协见面核对国歌版本及接收USB。冰协形容这是造成播国歌出错的“第一个导火线”。

港协暨奥委会公布，与政府商讨后，发信通知冰协启动暂停会员资格的程序，信中指出，港协审视冰协分别于3月10日及20日提交的书面报告，以及港协与冰协代表于3月23日的会面内容后认为，冰协没有遵从相关《指引》规定处理国歌，让国歌获得应有尊重。港协还称，事发后冰协领导层不情愿及回避的态度，说明冰协与港协在沟通和合作上的缺失。

港协称，根据处理方式及会面中了解到，冰协企业管治方面亟待改善，指冰协执行委员会明显缺乏内部沟通，对于委员之间的角色和职责有欠分工，以至冰协无法尽责及诚信处理事件。

港协暨奥委会名誉副会长贝钧奇指，他没有参与这次决定，但认为港协的调查是公平、公正、公开。港协的做法能令其他体育总会，日后处理播放国歌时更小心。

贝钧奇说，如最后决定暂停冰协会员资格，港府将削减对冰协的拨款资助，但不会影响运动员出战国际赛事机会。