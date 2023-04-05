中国女大学生在泰遭绑架遇害 三绑匪湖北落网

一名20岁的中国女大学生在泰国遭绑架遇害，三名嫌疑人已于4月3日在湖北境内落网，将移交浙江温州警方。

综合澎湃新闻和泰国华文媒体《星暹日报》报道，泰国警方透露，受害者金某今年20岁，在中国读了两年音乐本科生，第三年成为泰国吞武里大学音乐专业的海外交换生。她于今年3月来到泰国，仅20余天就遇害。

金某是在3月28日被发现失踪，金某在中国的父亲隔天就收到绑匪发送女儿双手双脚被捆住的照片信息，威胁索取250万泰铢（约9万7600新元）赎金。由于事发突然及其他考虑，金父未按照绑匪要求转账，之后再也无法与女儿取得联系。

3月31日，曼谷吞武里大学负责中国留学生事务的老师前往警局报案，当地相关部门立即展开调查。

4月1日，泰国暖武里府Bang Mae Nang警局接到报案，称在当地Ton Chuek Salaya寺附近莲花池水沟中发现一塑料袋，里面装有一具女尸，死亡时间约三至四天。经泰国警方初步调查，死者为此前失踪的20岁中国留学生金某，遭绑架勒索后被杀害抛尸，初步判断是勒死。

泰国警方调查称，三名绑匪均为“长相清秀”的中国青年。他们在得知受害者金某的父亲是音乐老师且家底殷实后，引诱受害者对其中一人产生感情。在受害者入泰留学后，三名绑匪同样在3月初入境泰国，并租了别墅和车辆对金某实施绑架后杀害。在受害者死亡后，三名绑匪逃离泰国。

据报道，嫌疑团伙三人是中国河北省的居民，年龄介于22至24岁，他们于3月30日乘坐从曼谷飞往四川省成都的航班逃回中国。

澎湃新闻星期二（4月4日）接获消息称，三名绑匪已于4月3日在湖北境内落网，将移送至浙江温州警方，由温州警方办理案件。

此外，还有一名19岁的泰国女子疑似协助绑匪犯案，她已向警方承认自己向绑匪提供建议。然而，她否认参与折磨和杀害受害者。泰国警方怀疑，这名女子至少与该团伙中的一名男子有恋爱关系。