郭台铭宣布全力争取国民党提名参选2024总统

鸿海创办人郭台铭星期三（4月5日）宣布，将全力争取国民党的提名，参选2024年台湾总统选举。他也为自己四年前“负气”离开国民党鞠躬道歉。

综合台湾TVBS新闻网和中央社报道，郭台铭结束了八天访美行程后，星期三早上在台北诺富特华航桃园机场饭店举办心得报告记者会。

他在记者会上对自己四年前离开国民党鞠躬道歉，表示“我要感谢国民党朱立伦主席和连胜文副主席，公开肯定我郭台铭是国民党的重要资产，我要为我四年前负气离开国民党，让很多人失望，所以向国民党朋友们致上万分的歉意，对不起。”

他也宣布，将全力争取国民党的提名，赢得2024总统大选。

郭台铭说，如获国民党提名，会团结所有非绿阵营赢得2024大选、政党轮替，如果最后国民党决定征召新北市长侯友宜，他也会全力支持，帮助国民党胜选，不能让民进党继续执政。

郭台铭也呼吁台湾民众，如果接到选举民调电话，不管哪一家，都请表达唯一支持郭台铭，“让党中央有依据提名”。

郭台铭3月27日启程访美，展开“科技经济开拓之旅”，当时郭台铭办公室公布的行程为12天，自3月27日到4月7日。原本的行程表中，4月3日到7日表定停留洛杉矶，但郭台铭在与侨胞聚会时公开表示将提前返台，行程从12天缩短为八天。