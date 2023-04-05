美媒：中国放缓美企并购审批 反制美对华出口限制

知情人士透露，中国监管机构近期放缓了对多家美国企业的并购计划的审批速度，以反击华盛顿对中国科技业的出口限制。

据美国《华尔街日报》星期二（4月4日）引述知情人士报道，受影响的并购计划包括美国晶片公司英特尔（Intel Corp.）以52亿元（美元，下同，约68亿新元）收购以色列Tower Semiconductor Ltd.，以及另一美国晶片商迈凌科技（MaxLinear Inc.）以38亿美元收购台湾慧荣科技（Silicon Motion Technology SIMO）。

知情人士说，作为批准并购案的先决条件，中国反垄断监管机构国家市场监管总局官员已要求这些企业将在其他国家销售的产品带往中国销售，从而对抗美国针对中国实施的出口管制。

不过，美国已立法限制美国公司向中国出口先进技术以及在中国扩大产量的能力。因此，上述要求将让外国企业陷入两难。

跨国公司高管和行业协会说，近年来，中国政府开始更加频繁地利用其兼并审查程序和反垄断规则来推进其政治和经济目标。虽然中国监管机构很少直接拒绝交易，但他们已经采取了延迟和暂停审批的做法，直到他们的要求得到满足为止，而这些做法通常是透过牺牲外国竞争对手使中国公司受益。

知情人士称，中国官员认为并购审查是一种较低成本的方式，既能向外国公司施压，也能向其政府施压。

根据中国规定，若并购计划涉及的公司在中国年收入超过1.17亿美元，有关交易需得到北京批准。