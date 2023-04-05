台空军向美采购四套NASAMS防空导弹系统

台湾空军已完成向美国采购四套“国家先进地对空导弹系统”（NASAMS）的交易，这项采购案将列入2024年台湾国防预算军事投资项目的优先名单。

据台湾《上报》报道，向美国采购的这四套NASAMS防空导弹系统将整合中科院研制的陆射剑二防空导弹系统，以及复仇者刺针防空导弹系统，联结NASAMS防空系统来提升中低空导弹防御能量。

除了部署在空军机场外，其中一套NASAMS防空导弹系统也将部署在大台北地区以保护政经中枢，军方专案小组已初步完成大台北地区实地勘察，计算出各项武器装备的最佳部署位置。

据悉，去年美国同意出售NASAMS防空导弹系统后，台湾空军专案小组去年8月底就赴美进行访商与现地勘察防空系统运作等各项作业，返台后立刻着手进行武器获得建案需求文件的撰写，并在年底前提出整体获得规划书。经台湾国防部核定后，采购案就已排入2024年的国防预算军事投资项目的优先名单中。

美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）日前接受美国新闻网站“防务一号”（Defense One）采访时，再次重申美国应尽快向台湾提供武器的看法。他认为，台湾需要防空系统、反舰巡航导弹和反舰水雷。

报道称，台湾的中高空有爱国者与天弓系列防空导弹防御，但如何有效反制中低空进攻的直升机、巡弋导弹，以及无人机的攻击，除建构无人机防御系统外，提升中低空防卫能量成了当务之急。