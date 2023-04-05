香港有89名公务员因参与反修例运动被捕

香港过去有89名公务员因参与2019年香港反修例运动被捕，其中58人已离开特区政府。

据香港中通社报道，香港公务员事务局星期二（4月4日）通报，有89名公务员涉嫌参与反修例活动被捕，其中有26人不获警方起诉或获判无罪，另外九人经调查后已接受纪律处分，13人经部门调查后未有足够证据显示有违纪行为，其余四人正接受调查，视乎调查结果，可能被纪律处分。

香港公务员事务局说，被捕人士被起诉后进行刑事法律程序期间，均被扣发不多于50%薪金。被捕人士若被裁定罪成，因有机会免职处罚，均即时被扣发全部薪金。最终被免职的人，停职期间被扣发的薪金一概不发还。

关于过去三年公务员流失情况，公务员事务局通报，过去三年，公务员流失人数分别为8311、8494、1万零487，流失率分别为4.8%、4.8%、5.9%，主要原因是公务员退休。

目前，各政策局、部门共有1万8623个职位空缺，其中警务处有6641个，教育局有963个，食物环境卫生署有927个。

针对有立法会议员关注，港府会否参考其他国家，引入与表现挂钩的花红制度，公务员事务局称，港府目前没有计划引入花红制度激励公务员提升工作表现，其他国家与香港的文化、社会、政治环境不同，不宜将个别国家或地区薪酬安排直接套用于香港。