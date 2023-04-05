网传员工加班怒骂领导 中国电科：非公司所属单位和员工

疑似“中国电科清明节强制加班怒怼领导”的相关聊天记录星期二（4月4日）在网络上传播。“中国电科”相关词条星期三冲上微博热搜。中国电科回复媒体查询时表示，网传微信群聊天记录所涉单位和人员，非集团公司所属成员单位和员工。 四川省总工会相关负责人表示，根据上述网络曝光的情况，他们正与成都市总工会深入开展调查核实工作。

根据新黄河报报道，网上聊天截图显示，疑似中国电科成都区软件开发事业部的一名员工陈某，因领导安排清明加班而暴怒，将自己在过去一段时间加班的怨气一并发出，并引起了部门同事的集体共鸣，纷纷要求辞职。

陈某在聊天中称自己全部门同事整月从8点上班，到晚上11点下班，严重违反劳动法，而公司领导却在家悠闲“躺平”。

目前，疑似当事人陈某回应已经离职。

据人民网财经报道，中国电科回复媒体查询时表示，网传微信群聊天记录所涉单位和人员，非集团公司所属成员单位和员工。

中国电科新闻发言人说，中国电科关注到多个网络平台根据网传“CETC成都事业部（413）”和“CETC-软件开发课（27）”两个微信群聊天记录，发布和传播有关中国电科的不实信息和言论。中国电科高度重视，认真排查，上述微信群聊天记录所涉单位和人员，非集团公司所属成员单位和员工。对于传播、扩散虚假不实信息的行为，集团公司将保留追究法律责任的权利。

另据工人日报客户端消息，四川省总工会相关负责人表示，根据上述网络曝光的情况，他们正与成都市总工会深入开展调查核实工作，若确实存在违反劳动法的情况，将采取措施，坚决维护职工合法权益。

总工会还说，他们还将积极介入涉事企业，敦促企业开展集体协商，聆听职工心声，以和谐的劳动关系为底色促进企业健康发展。同时基于对当事人的保护，希望事件能够不要在网络上持续发酵，化解矛盾才是破题关键。