台媒：台北前副市长黄珊珊已决定加入民众党

台媒报道称，台北市前副市长黄珊珊已决定加入台湾民众党。

据中时新闻网星期三（4月5日）报道，拥有亲民党籍的黄珊珊，2022年在时任台北市长、民众党主席柯文哲的支持下投入台北市长选战。柯文哲当时曾询问黄珊珊是否愿意入党，但黄珊珊表示没意愿，因此最终以无党籍身份参选。2022九合一地方选举结束后，黄珊珊协助柯文哲访美行程，星期六（8日）也将随柯文哲访美。

黄珊珊日前出席选策会会议时，对于入党话题低调不回应。据了解，选后黄珊珊全心全意协助柯文哲投入台湾总统选战，这段期间常与民众党人士接触，柯文哲也在内部会议再度探询入党意愿，黄珊珊对于入党一事态度已软化。

知情人士透露，黄珊珊已决定加入民众党，预计将于连假后、访美前处理入党程序。

据了解，柯文哲预计5月成立竞选办公室，黄珊珊将接任竞选总干事，而黄珊珊参与区域立委选举机率已不大。黄珊珊加入民众党后，可望列入民众党不分区立委名单，而黄珊珊如何处理与亲民党主席宋楚瑜的关系，将是外界关注焦点。

柯文哲先前表示，自己和黄珊珊关系很好，是否要将她列入民众党不分区立委名单，“看（黄珊珊）个人意愿”，并表示会邀请黄珊珊参加他的“政治势力”。

柯文哲星期三没有公开行程，柯文哲早上就现身台玻大楼办公室，召开访美筹备会议，不少党内要角与会，黄珊珊座车则直接驶入车道，低调出席。

柯文哲被问及黄珊珊会否入党时，未松口回应，不过接着询问是否欢迎黄珊珊入党，他笑答，当然；询问民众党是否需要黄珊珊时，柯文哲则说：“民众党需要所有的人。”