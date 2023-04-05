中国首发数据安全领域认证 蚂蚁区块链等获批

中国官方日前公布首批通过“多方安全计算技术金融应用认证”的产品，共有五家公司的多方计算平台获得认证，其中包含蚂蚁集团下的蚂蚁区块链和蚂蚁智信公司。

据中国经济观察网星期二（4月4日）报道，北京国家金融科技认证中心日前公布首批通过多方安全计算技术金融应用认证的产品及版本信息，分别有蚂蚁区块链科技（上海）有限公司 、蓝象智联（杭州）科技有限公司、蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司、微众银行及华控清交信息科技（北京）有限公司旗下的平台获认证。

一名隐私计算领域分析人士说，这是首次对多方安全计算金融领域应用展开认证工作，也是目前中国唯一针对该领域的国家级认证证书，意味着数据要素市场的相关市场准入标准和监管体系有了进一步完善。

所谓多方安全计算（Secure Multi-Party Computation，MPC），是透过秘密共享、混淆电路、同态加密、零知识证明等关键技术来保证各个参与方输入数据的隐私性及计算结果的正确性和可靠性。

国金认证称，合理运用多方安全计算技术，能够使金融机构之间、金融机构与商业公司之间既分享数据，又保证被分享的数据不流失，而且可以规定数据的用途和用量；在保证数据安全隐私的前提下合规地融合多方数据进行查询和分析。

早在2022年2月，国金认证就在国家市场监督管理总局和中国人民银行的指导下，将“多方安全计算金融应用”纳入“认证目录”；同年底，中共中央、国务院发布“数据20条”，正式建构了中国数据要素市场的基础制度框架。

“数据20条”中提出，支持第三方机构、中介服务组织加强数据採集和品质评估标准制定，推动数据产品标准化，发展数据分析、数据服务等产业。