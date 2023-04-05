大熊猫丫丫将在上海检疫后送北京动物园

旅美大熊猫丫丫回中国的计划星期三（4月5日）有最新进展。丫丫将从上海入境后会进行相关检疫，北京动物园会派工作人员去接丫丫，上海动物园提供协助支持。

“中国蓝新闻”星期三在官方微博发布上述消息，不过并没有透露丫丫回中国的具体日期。

丫丫2000年8月出生于北京动物园，今年23岁。2003年4月，作为中美共同保护和研究大熊猫计划的一部分，来自上海动物园的雄性大熊猫乐乐和来自北京动物园的雌性大熊猫丫丫乘坐飞机抵达孟菲斯。

这两只旅美大熊猫的第一次租借合约在2013年到期，随后园方续约10年，直到2023年。

今年2月，美国孟菲斯动物园宣布25岁的大熊猫乐乐于美国当地时间2月1日早晨被发现死亡。大熊猫丫丫则被发现有大面积皮肤病，还疑似营养不良、拉肚子，引起中国网民的关注和抗议。

大熊猫丫丫合同到期时间为4月7日。中国今年3月曾派遣两名专家照看旅美大熊猫丫丫，丫丫所属的北京动物园上级部门北京市公园管理中心的工作人员当时受访表示，不确定丫丫是否可以在4月7日回国，具体的回国手续依然在公示和办理。

世界动物保护协会科学家孙全辉此前受访时说，丫丫回国后将面对全新的生活环境，“这段时间应尽量减少游客的打扰，并为它提供可口的食物和适宜的居住环境，帮助它尽快熟悉新环境。”