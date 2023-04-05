港冰协暂停会员资格 霍启刚辟谣辞任荣誉会长传闻

今年2月在波斯尼亚举行的世界冰球锦标赛中，主办方播国歌时播错与反修例事件相关歌曲。港协暨奥委会星期二（4月4日）暂停冰协会员资格的相关程序，同日晚上更传出霍启刚辞任冰协荣誉会长消息，但霍启刚辟谣这一消息。

据香港《星岛日报》报道，霍启刚星期三（5日）凌晨发声明回应传闻，指目前自己没有计划辞去冰协荣誉会长职务。无论是否担任有关职务，也不影响他对香港冰雪运动包括冰球运动发展的关心及支持。

霍启刚在声明中说，自己在2020年1月以团长身份率领香港代表队参加洛桑冬季青年奥运会，其后随即获邀担任香港冰球协会荣誉会长（Honorary President），“一般而言荣誉职务成员不属于执行委员会成员，不会直接参与实际会务工作；虽然本人未有直接参与冰协会务工作，但一直尽自己所能，在不同平台推动有关运动的发展”。

他续称：“目前本人未有计划辞去冰协荣誉会长职务，而无论是否担任有关职务，也不影响本人对香港冰雪运动包括冰球运动发展的关心及支持。”他表示，期望冰协执委会在本月内全力配合港协暨奥委会的要求，积极沟通以改善会内的企业管治。

香港男子冰球代表队今年2月在波斯尼亚参加比赛时，出现国歌误播事件。港协暨奥委会质疑香港冰球协会管理层出现问题，停止冰球协会会员资格的程序，直至冰协就误播国歌事件提交完整书面报告。