受抄袭案影响 台大国发所报名人数少于招生名额

受到多名政治人物论文抄袭案的影响，今年台大国发所硕士专班报名人数减少，少于开放的招生名额。

据台湾《联合报》报道，台湾大学硕士在职专班2023学年招生于今年2至3月开跑，3月初报名截止。其中国发所硕士在职专班去年受政治人物论文抄袭案影响，今年台大统计，国发所硕专班2023学年甲乙组如期招生，但报名人数相较去年减少，招生名额均大于报考人数。

去年前新竹市长林智坚、前桃园市长郑文灿均因国发所硕士在职专班学位论文抄袭，双双被撤销学位。曾有媒体报道，国发所硕专班等2023学年将停招，但今年1月简章公告，国发所硕专班甲乙组均如期招生，甲组提供七个入学名额、乙组23个，和去年雷同。

但根据台大最新公告的“112学年度（2023年）硕士在职专班招生报名人数”统计，国发所硕专班两个组别报名人数均较去年下跌，甲组仅六人报名，较去年减少10人；乙组17人报名，较去年减少27人。

统计也显示，2023年硕士在职专班全校共提供417个名额，吸引1178人报名，名额相较去年仅少一名，报名人数则较去年减少88人。

根据台大数据，今年报名人数最多者仍是“创业创新管理硕士在职专班”（EiMBA），提供商界创业教育，共计30个名额吸引298报名。其次则为“事业经营硕士在职学位学程”，142人报名；以及经济学系硕士在职专班，117人报名。