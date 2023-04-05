郭台铭表态参选 蓝营立委吁尽速提出公开透明征召标准

鸿海创办人郭台铭星期三（4月5日）表态争取国民党提名参选2024台湾总统选举后，蓝营立委均表示欢迎，并呼吁党中央就征召制度尽快提出一套公开、透明的衡量标准，团结非绿阵营共同打赢这场选仗。

据台湾《上报》报道，郭台铭星期三回到台湾并召开记者会宣布参选2024台湾总统选举。他说，如获国民党提名，会团结所有非绿阵营赢得2024大选、政党轮替，如果最后国民党决定征召新北市长侯友宜，他也会全力支持，帮助国民党胜选，不能让民进党继续执政。

对此，蓝营立委均表示非常欢迎郭表态参与竞争。国民党团总召曾铭宗说，郭台铭是一名成功的国际企业家，也是国民党跟全台湾的重要资产，对于郭台铭早上表态争取国民党提名总统人选，他表达欢迎之意，“只要是公开、透明选出来的人选，不管是谁，我都全力支持，一起团结非绿阵营，共同打赢这场选仗。”

曾铭宗称，国民党是个有制度的政党，会有一套公开、透明的方式，应该是采取民调决定，新北市长侯友宜现在是泛蓝阵营中民调最高的人，对于国政议题也都有充分的准备，但今天郭台铭表态之后，侯友宜的压力会越来越大，应该在适当的时机出面争取被国民党征召参选总统，为了守护台湾继续努力。

国民党文传会主委、立委洪孟楷说，国民党现在最大的目标就是“下架民进党”、“2024政党轮替”和“非绿阵营一起打拼”，今早看完郭台铭的记者会，他非常肯定郭的高度和格局。

他说，郭台铭早上说“依民调结果决定”，若侯友宜赢了民调，郭台铭也会全力支持，这非常符合征召的精神，国民党一定要提出最强母鸡，现在郭台铭也出来宣布争取提名，他乐观其成，但也要呼吁党中央尽速提出一个公正、客观的机制。

蓝委李德维也说，能够争取2024大选胜选的人他都欢迎，侯友宜现在是蓝营有共识的最强母鸡，但郭台铭也有财经、科技相关背景知识，不管最终民调结果谁胜出，胜者都必须借重其他人的能力，绝对不能出线代表蓝营参选后，就忘记身旁的同志，最重要的就是团结胜选。