中纪委清明节披露殡葬腐败案：骨灰盒进销差价率提高至270%

中纪委机关报《中国纪检监察报》清明节（4月5日）当天刊文，介绍湖北省江陵县当地查处的一起殡葬领域腐败案件，披露了殡葬服务行业价格秩序紊乱、纪法意识淡薄问题。案件发现，江陵县殡管所原所长胡某某将骨灰盒进销差价率从物价部门批复的最高35%，提高到234%至270%，一个进价358元（人民币，下同，约68.9新元）的骨灰盒在县殡仪馆卖到966元。

文章提到，去年江陵县委第一巡察组开展常规巡察，当巡察组在审核殡管所骨灰盒销售账目时，对账单明细产生了疑惑：“一个进价358元的骨灰盒卖到966元，这合理吗？”殡管所工作人员对此回答。“殡管所有定价权，可根据周边县市骨灰盒销售价格，结合物价涨幅，拟定各种类型骨灰盒销售价格。”

针对定价有没有标准？这份价格清单，会不会隐藏着什么问题？巡察组开展了调查核实。巡察组工作人员询问湖北省江陵县殡管所原所长张某某，“根据江陵县物价局相关文件规定，骨灰盒进销差价率最高为35%，但是县殡仪馆骨灰盒实际进销差价率却高达200%以上，这怎么解释？”

张某某回答说，殡管所的员工平时工作很辛苦，他就想着提高骨灰盒的价格来谋取利益，抱着侥幸心理，完全将法律规定抛之脑后。

线索移交江陵县纪委监委后，该县纪委监委第一纪检监察室调查发现，张某某安排副所长胡某某负责骨灰盒的定价，经张某某批准，胡某某将骨灰盒进销差价率从物价部门批复的最高35%，提高到234%至270%，向群众多收取33.67万元用于单位不合理支出。最终，张某某受到政务降级处分，胡某某受到党内严重警告、政务记大过处分。

文章说，针对此案件暴露出的殡葬服务行业价格秩序紊乱、纪法意识淡薄问题，该县纪委监委在全县范围内开展殡葬服务行业大排查，督促民政部门强化源头治理，健全廉政风险防控机制。截至目前，共约谈相关负责人三次，发现问题线索三条。