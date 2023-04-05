北京环球影城叫停商业旅拍

针对网上传出“环球影城不让年卡摄影师进入”，北京环球影城方面星期一（4月3日）证实，称如果游客正常拍照、录像，并用于私人或是非商业用途依然是被允许的，但如果是用于商业用途等则是禁止的。

根据北京商报报道，一家专做景区旅拍摄影的工作室人员说，最近北京环球影城不让商业摄影师进入了，这几天要先看看情况再考虑是否接单。同时，有北京环球影城游客在微博上发帖称“哈利波特的魔法世界主题区域已经清理了所有跟拍”。

上述工作室表示，由于摄影师背着拍摄用的衣服，拿着单反相机，这种装扮的人员就会被限制入园。

对此，北京环球影城园区官方客服人员进一步解释称，如果游客是正常的拍照、录像等，用于私人或是非商业用途的话是可以的，但如果是用于商业用途等则是禁止的。同时，游客的穿着要区别于演职人员的衣物，避免被误认为园区的工作人员。

根据北京环球影城官方网站《入园须知》的相关规定，在北京环球度假区范围内，为了给所有游客提供安全舒适的环境，不得进行以下活动：拍照、录像、录音或直播，用于私人和非商业用途的除外。这意味着，北京环球影城禁止私下商业旅拍人员进入园区“接活儿”。

此次，北京环球影城限制商业旅拍的行为也引发了关注。不少消费者表示支持园区的做法，在部分社交网站上，有消费者表示，旅拍等行为干扰了游客的正常游园，官方应该予以禁止。

报道指出，不仅仅是北京环球影城，针对商业旅拍，不少大型国际主题公园都有相关规定。

同为头部主题公园企业的迪士尼乐园，此前早已提出了相应的要求。据《上海迪士尼乐园游客须知》，游客不得携带可能妨碍乐园及任何配套设施运营的摄影器材、摄像器材、落地式三脚架、稳定支架和相关工具等入园；不得从事的活动包括进行摄影、摄像、录音或直播，个人使用及非商业目的除外。