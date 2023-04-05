下午察：郭台铭还有戏唱吗？

当台湾总统心未死的郭台铭，终于丢出震撼弹。

这位鸿海集团创办人提前两天，在4月5日从美国返回台湾后，第一时间就在机场饭店举办“台湾需要一个很棒的CEO”的记者会。

记者会名称说明一切。身家达74亿美元的郭董自认，台湾需要一个像他这样的CEO当总统。

他宣布全力争取国民党的提名，参选2024年台湾总统选举，还罕见地放软身段，在记者会上鞠躬八秒，称自己四年前退出国民党是“年轻气盛、一时冲动”。

事实上，73岁的郭台铭有意参选的消息近几个月已陆续传开。他在2月间拜会国民党的立法院前院长王金平，3月底又跟国民党主席朱立伦见面。台媒还报道称，郭台铭延续四年前的做法，把是否参选的问题交由神明决定，妈祖和关圣帝君给的答案都是同意。

神明同意是一回事，国民党是否愿意为已经退党的郭台铭再看方便之门，又是另一回事。资深媒体人赵少康曾称，国民党内一些人对他“要来就来，要走就走”的行径仍十分不满。

国民党这次决定以征召方式提名总统候选人，而非党内初选，以避免四年前初选乱象的历史重演。候选人的民调和呼声，成了征召与否的重要指标。国民党籍新北市市长侯友宜近个月来虽然民调直直落，仍是“蓝营最强母鸡”。

在郭台铭表态争取国民党提名参见2024年总统选举之后，侯友宜不温不火地回应，自己这一生最重要的是守护中华民国、爱台湾人民，让大家平安，并强调这是他不变的初心。（侯友宜脸书）

在郭台铭表态之后，侯友宜不温不火地回应，自己这一生最重要的是守护中华民国、爱台湾人民，让大家平安，并强调这是他不变的初心。

民进党已定于一尊，确定由党主席赖清德参选2024总统大选。美丽岛电子报董事长吴子嘉在《董事长开讲》节目中公布最新一份的2024总统大选民调，若2024总统大选呈现一对一单挑的局面，赖清德有48.1%的支持度、侯友宜则为38.3%；若蓝营由郭台铭出战，赖清德微幅上升至50.1%、郭台铭仅33.2%。

若是三角战，赖清德获41.4%、侯友宜降至29%、柯文哲拿到铁盘17.6%；若将蓝营三角战人选换成郭台铭，赖清德则上升至42.8%、郭台铭仅拿到20.5%、柯文哲上升至20.3%。

不管是一对一，还是三角战，郭台铭的民调都不如侯友宜。虽然他为台湾民众打得上BNT冠病疫苗出过力，但功劳没有反映在民调上。

郭台铭的葫芦里卖什么药？他是掌握对自己有利的另一份民调？还是想借此逼迫侯友宜尽速表态？更关键的是，他的最新表态以及接下来的动作会起到什么推波助澜的作用？是团结还是分裂国民党和蓝营？

郭台铭今天在记者会上说了几个重点。

一、强调自己是拥有多方关系的国际企业人，要解决传统政治人物不能解决的危机，这包括经济问题和地缘政治问题，意即随时可能爆发战争的风险。

二、台湾避战要做两件事，一是化解美国与中国大陆的对抗，二是不能让民进党执政。

三、如获国民党提名，会团结所有非绿阵营，如果最后国民党征召新北市长侯友宜，他也会全力支持。

作为执行力很强的企业家，郭台铭说要解决经济问题，这一点或许具说服力，但能否解决地缘政治问题仍是问号。

至于为了避战而须化解美国与中国大陆的对抗，这恐怕不在郭董或任何台湾总统的掌控中。台湾肯定要吞下美中对抗的苦果，但台湾不具备主动化解美中对抗的能力。美中对抗已成既定事实，差别只在于继续恶化或画下止损点。

郭台铭把“避战”与“不能让民进党执政”划等号，基本沿用蓝营政治人物的策略。这对蓝营选民肯定有吸引力，能否争得中间或浅绿选民的票，则有待观察。

他谈话中较有意思的段落是，若获提名，将团结所有非绿阵营，若侯友宜获征召，他也将全力支持。

言下之意，他若获得国民党提名，将争取非绿营大咖、民众党主席柯文哲在内的支持。

郭台铭表明如果侯友宜获征召，他将全力支持，这一点对国民党尤为重要。如果说话算话，他这一表态至少消除了国民党对“郭柯配”的疑虑。（互联网）

蓝白合或团结非绿阵营，是蓝白支持者普遍的愿望，因为蓝白合都未必能赢民进党，蓝白不合就更难赢。根据前述美丽岛电子报的民调，一旦出现三角战，唯有将蓝白候选人的支持度加起来，才可能赢过民进党，或者将双方的差距缩小。蓝白合不合的关键在于，基本盘比较大的国民党有没有足够的智慧和格局去整合民众党及其他非绿阵营。

郭台铭雄心勃勃地说，若获提名，将团结所有非绿阵营，这相当符合他枭雄性格的特质，自认有能力当“非绿阵营共主”，也避免总统大选出现三角战，让民进党渔翁得利。

不过，郭台铭的“非绿阵营共主”梦仍面临诸多障碍。

他四年前在党内初选败给韩国瑜之后，国民党荣誉党主席连战、吴伯雄、前总统马英九等31人联名登报，呼吁郭韩两人团结合作。郭台铭之后发表退党声明，并怒斥国民党高层“迂腐守旧”，“把自己的利益放在政党利益之前，把政党利益放在国家利益之前”。

据台媒报道，根据国民党相关规定，自愿退党者未满四年不得申请恢复党籍。郭台铭2019年9月退党，他得等到今年9月才具备参选资格。党主席朱立伦如果要为郭台铭开方便之门或修改游戏规则，恐怕引起党内不满，对郭台铭也不利。

商人无祖国，这恐怕还是郭台铭最大的罩门。

好些分析均指出，如果只是单纯的企业家，郭台铭游走两岸或美台之间游刃有余，因为企业家不冲击或挑战国安、主权等敏感政治议题。一旦问鼎总统宝座，选民必将质疑他在大陆的商业利益是否导致他有“卖台”的嫌疑。

郭台铭更能发挥的角色是，帮国民党候选人赢得大选，在蓝营执政之后取代张忠谋，代表台湾出席APEC，成为国民党器重的企业界大佬。

因此，郭台铭表明如果侯友宜获征召，他将全力支持，这一点对国民党尤为重要。如果说话算话，他这一表态至少消除了国民党对“郭柯配”的疑虑，也避免国民党内部出现更多征召人选的纷扰。

成功不必在我，这相信是蓝营最希望郭台铭有的精神追求。