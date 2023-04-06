中国大陆多部门批蔡英文麦卡锡会面：只会将台湾推向兵凶战危险境

美国众议院议长麦卡锡在当地时间4月5日与过境访美的台湾总统蔡英文会面。中国大陆多个部门批评美国不断虚化掏空一个中国原则，痛批蔡英文只会将台湾推向兵凶战危的险境。

中国大陆外交部星期四（4月6日）在官网发文，指美国不顾中国大陆严正交涉和反复警示，执意允许蔡英文过境访美。

外交部发言人说：“麦卡锡同蔡高调会见，美方官员、国会议员同其接触，为蔡发表‘台独’分裂言论提供讲台。其实质是美台相互勾连，以‘过境’为幌子纵容‘台独’分裂分子在美从事政治活动、开展美台官方往来、提升美台实质关系，此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中方主权和领土完整，向‘台独’分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，强烈谴责。”

发言人指美国顽固奉行“以台制华”战略，违背所做承诺，在同台官方往来、对台军售和军事勾联、助台拓展国际空间等方面持续越线挑衅，不断虚化掏空一个中国原则。

发言人强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可跨越的红线，并呼吁美国立即停止任何形式的美台官方往来，停止升级美台实质关系，停止制造台海紧张因素。“针对美台勾连的严重错误行径，中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。”

另据新华社报道，中共中央台办发言人指民进党政府误判形势，以为中美战略博弈给倚美谋独带来可乘之机，愈加不择手段拉拢外部势力；以为抱住美国大腿就可以肆无忌惮地谋独挑衅，出卖民族利益。

发言人说：“蔡英文和民进党当局顽固坚持‘台独’错误立场，为了一党之私甘当美国反华势力遏华马前卒，改变不了台湾是中国一部分的事实，只会将台湾推向‘兵凶战危’的险境，给广大台湾同胞带来深重祸害。”

中国大陆国防部则说，解放军坚守职责使命，时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决维护台海和平稳定。全国人大外事委员会也发表声明，批评麦卡锡与蔡英文会面。

中国大陆驻美国大使馆发言人当地时间4月5日也就蔡英文与麦卡锡会面发表谈话，同样强调大陆将对美方错误举动做出坚定有力回应。

发言人说，美政客将台湾问题当成政治秀场，极其不负责任，是中美关系和台海局势的麻烦制造者；并指民进党当局勾连美方不断进行谋“独”挑衅，危害台海和平稳定，破坏和平统一前景、挤压和平统一空间，是“争取和平统一进程上的重大障碍”。

驻美使馆警告，任何人都不要低估中国政府和中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。