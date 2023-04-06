蔡麦会后记者会 麦卡锡：美台关系比他生命中任何时候都更牢固

牵动台海局势的蔡麦会在全球瞩目下登场，台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡会后一同发表讲话。

蔡英文感谢美国“坚定和独特”的支持，让台湾人民不孤单，并形容民主正受到威胁；麦卡锡则形容当前的美台关系“比我生命或我职涯生活中的任何时候都更牢固”，指美台友谊对维护经济自由、和平与区域稳定至关重要。

两人在美西时间4月5日早上10时（新加坡时间4月6日凌晨1时）于加州西米谷的里根图书馆进行闭门会谈，出席者另有跨党派的18名众议员。

蔡英文与麦卡锡在当地时间中午12时（新加坡时间4月6日凌晨3时）一同发表讲话，但没接受记者提问。麦卡锡也在下午2时（新加坡时间凌晨5时）率领跨党派议员开记者会。

他在记者会中重申台湾关系法、六项保证，以及承诺及时对台军售，提升台湾自卫能力，确保区域和平。

众议院议长是美国政治权力架构中的第三号人物，仅次于正副总统。蔡麦会是台美1979年断交以来，在美国本土举行的最高级别会谈。北京连日来措辞强硬，谴责美台违反一中原则。去年8月初、麦卡锡的前任、时任众议院议长的佩洛西访台，曾引发解放军围台军演、导弹飞越台北上空的台海危机。

蔡麦会前夕，大陆第一艘国产航空母舰“山东号”的编队经台湾东南海域，首次展开西太平洋航训，以军事行动表态。福建海事局也在台海中北部，启动联合巡航巡查专项行动，学者解读为大陆通过执法事实进一步否定海峡中线默契。

麦卡锡原计划春季访台，据说是被蔡政府说服，改在他选区所在的加利福尼亚州、离洛杉矶市中心约64公里的里根图书馆见面，避免激怒北京。

蔡英文在讲话说，“我们再一次发现身处民主受威胁的世界，让自由的灯塔永存不灭的当务之急，怎么强调都不过分。”。

她引述里根名言“自由并非代代相传，每个世代都必须捍卫和争取自由”，重申台湾维护和平现状的决心，让台湾人民继续在自由开放的社会中生活。她也透露在会议中提到里根的信念，即“要维护和平，必须先强大自己”“只要我们团结一心，必定更强大”。

在跨党派记者会中，麦卡锡概括与蔡英文会谈的重点，强调和平能保障安全，自由能导致繁荣，台湾必须安全才能维持区域和平。

他在答复记者时说，北京声称统一台湾后维持“一国两制”，不改变台湾人生活方式，但香港的一国两制就是台湾的前车之鉴，在专制政体下社会只有一种声音。

他强调美国的一中政策不变，也不会邀请蔡英文到国会演讲，他目前没有率团访台的计划，但这不表示他不会去。

麦卡锡强调，美国前总统里根当年对台湾作出的六项安全保证依然有效，包括对台军售壮大武装力量、提升自卫能力与维护台湾区域和平。

麦卡锡也被问到，他是否认为美国民众会支持在大陆攻台时美国以军事行动防卫台湾？麦卡锡回答说，他与蔡英文见面就是为了预防这个“假设性”的情况成真。

“我们的目标是这个假设性的局面绝不会变成现实。最好的方法就是提供武器让人们能避战，这是我们从乌克兰学到的关键教训。”