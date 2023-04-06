马英九与陈吉宁会晤 重申九二共识和ECFA重要性

正在中国大陆访问的台湾前总统马英九星期三（4月5日）与上海市委书记陈吉宁见面。马英九在谈话时重申了九二共识和海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）的重要性。

据澎湃新闻报道，马英九星期三晚在上海世界会客厅与陈吉宁会晤。陈吉宁首先致欢迎词，欢迎马英九一行人来访，并赞赏马英九多年来坚持“九二共识”、反对“台独”，一直积极推动两岸交流。他说，两岸有着共同的血脉、文化、历史、愿景，以及精神家园和文化习俗。和平、发展、交流、合作，是两岸人民的共同心声。

陈吉宁称，上海是两岸合作交流最活跃、台商居住经营最集中、往来大陆最频繁的地区之一。将不断深化沪台两地合作交流，持续发挥“双城论坛”平台作用，一如既往为两岸青年交流互鉴创造更好条件，为台商台企在沪投资兴业提供更好服务、营造更优营商环境。

马英九（左）星期三晚在上海与陈吉宁会面时，重申了九二共识和ECFA的重要性。（马英九办公室）

根据马英九办公室公布的讲稿，马英九说，他这次大陆行程共12天，最后一站来到上海，是大陆新时代发展的据点。抵达上海后，他参观了洋山港与浦东区域城市综合管理中心，洋山港是全世界最大的货柜港，“非常惊艳”，让人体会到大陆在进出口贸易方面的巨大优势。

马英九称，陈吉宁过去丰富的学术经验以及环境科学专业背景，都让各界对上海各方面的发展具有高度的期待。对于台商台企来说会是将来此发展大诱因，也是两岸交流的重要根基。

马英九也重申了九二共识的重要性。他称，因为两岸有九二共识，在他任内两岸共签署了23个协议，涵盖两岸人民往来所需要的法律的基础，尤其是ECFA，使两岸人民都受惠。

他说：“即使是民进党上台，也不敢贸然废止，因为有ECFA，台湾的经济才能维持一定的成绩。两岸人民在经贸上、在生活上相互依赖，是政治切不开的。”

马英九还说，ECFA用闽南话来念就是“会搁发”，意思是还会再发达的意思。他强调，因为维持两岸关系和平稳定发展，是台湾社会主流看法，这也是他希望大陆朋友能够注意到的。

在会晤后，陈吉宁还向马英九赠送记载台湾历史的《台湾府志》珍本，并说明该书非常全面地记载了台湾的风景、历史、地质等。

会晤结束后，陈吉宁（右）向马英九赠送记载台湾历史的《台湾府志》珍本。（马英九办公室）

随后马英九率台湾学生前往上海音乐厅，观赏中国大陆最早成立的现代大型民族乐团上海民族乐团演出《两岸一家亲，民乐咏中华》，由指挥名家汤沐海指挥。演出结束后，马英九还亲自登台，一一与团员握手，并邀请他们来台。

马英九率领台湾学生前往上海音乐厅，观赏上海民族乐团演出《两岸一家亲，民乐咏中华》。（马英九办公室）

马英九在离场时，特别向乐团团长罗小慈表示，“余音绕梁，三日不绝”，表达了对音乐的肯定。