台总统府证实蔡英文与美众院民主党领袖会面

台湾总统府证实，总统蔡英文此前在过境纽约时，曾与美国众议院民主党非裔领袖杰弗里斯会面，并与三名跨党派参议员进行早餐会。

综合台湾《中国时报》《自由时报》报道，台总统府副祕书长张惇涵在总统专机美西时间星期二（4月4日）晚间7时45分飞抵洛杉矶前，在机上受访时证实，蔡英文过境纽约期间，曾会晤美方友人。

张惇涵说，基于台美双方的信任与默契，时隔数日才对外透露蔡英文会晤美国友人。蔡英文在当地时间上星期四（3月30日）会晤美国众议院民主党领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）。上星期五（3月31日）离开纽约前，蔡英文则与美国三名跨党派参议员沙利文（Dan Sullivan）、恩斯特（Joni Ernst）、凯利（Mark Kelly）进行早餐会。

张惇涵转述，蔡英文在相关会晤中传达四点重要讯息。首先，这是她在全球疫情缓解后，首度出访及过境美国，感谢在过境期间美方所提供的相关协助与安排。其次，除感谢美国总统拜登不断以具体行动表达对台湾的支持，也感谢横跨美国参众两院，且跨党派对台湾不遗余力的支持，让台美双方共同克服许多挑战。

张惇涵称，蔡英文特别感谢美方对台海安全的重视，促进许多理念相近国家共同关注台海及印太的和平稳定，期盼台美持续在共同关注的安全议题上合作。台湾也会持续扮演负责任的伙伴角色，与理念相近国家共同维护区域和平稳定。

张惇涵续称，蔡英文最后强调，台湾将持续做为关键且可靠的经贸伙伴，与理念相近国家共同致力打造更具韧性的全球民主供应链，为全球疫后经济复苏贡献正面力量。蔡英文也再次感谢沙利文在2021年6月台湾适逢疫情严峻挑战之际，与参议员达克沃斯一同访台，宣布美国将捐赠台湾疫苗的讯息，让台湾人感受到在全球抗疫道路上，台湾不是孤军奋战。