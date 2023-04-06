台防长：大陆山东号航母目前在鹅銮鼻东方200海里

台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡会面前夕，中国大陆海军“山东号”航母编队经台湾东南海域展开太平洋航训。针对航训情况，台湾防长邱国正说，山东号目前在鹅銮鼻东方200海里。

综合台湾《自由时报》《上报》报道，台湾立法院外交及国防委员会星期四（4月6日）邀请邱国正及相关部会副首长报告“地缘政治下台美深化军事、外交合作现况及对国家安全之影响评估”，并备质询。邱国正进入会议室前接受媒体联访时，披露上述信息。

邱国正说，目前山东舰位于鹅銮鼻东方约200海里处，这是山东舰首次出南海，军方判定这个位置为训练的一环，但由于时机敏感（总统蔡英文过境美国，并与美国众议院议长麦卡锡会面），军方正研判其确切意图。

他说，航舰训练科目不外乎是演练飞机起降，但目前尚未观察到山东舰有舰载机起降迹象。

针对山东号的行动是否中国大陆军训前的准备，邱国正说，台湾国防部不排除任何情况，要视乎大陆军队的征候、行动以后，才能判断山东号行动的目标为何，后续任何可能的行动等。

但邱国正也说，每一次一有这种特殊状况，台湾国防部都有应处规范。虽然对外并没有多讲，但不代表台军没做准备。

另外，有关麦卡锡提及，将确保对台军售的顺畅。邱国正指出，乐见有利于台湾的武器装备及交流，但仍期望更加顺畅；但邱国正强调，期望并非依赖，台湾不会不作为，只靠他国帮助，自身做好准备，别人推一把才会顺畅。

中国大陆星期三启动“台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动”，对两岸直航货船、施工作业船实施现场检查。邱国正对此指出，“当然不允许”，海委会及交通部都有对此说明，且维护主权是各部会共同的责任。

山东号航空母舰是中国大陆自制的第一艘航母。去年8月美国时任众议院议长佩洛西访台后，山东舰曾在初秋于南中国海某海域开展实战化训练。

蔡麦会举行之际，台湾国防部星期四通报，从星期三（5日）早上6时起至星期四早上6时，共有一架次大陆军机飞入西南防空识别区，另侦获三艘次大陆军舰，持续在台海周边活动。

根据台湾国防部发布的解放军台海周边海、空域动态，大陆一架次卡-28反潜直升机，飞越海峡中线及其延伸线进入西南空域，在台湾南部空域活动。