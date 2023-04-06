立陶宛外长：中国无法充当俄乌战争调停者

立陶宛外交部长兰茨伯格斯说，中国无法充当俄乌战争的和平调解人，因为北京的立场将夺走乌克兰的主权 。

据彭博社星期三（4月5日）报道，兰茨伯格斯（Gabrielius Landsbergis）与其他北约会员国外长在布鲁塞尔开会后，接受彭博电视访问时说：“我们已看到他们在调整自己，或者说他们希望俄罗斯能根据他们的全球秩序进行调整。在此世界秩序中，乌克兰将无法保有完整主权。”

报道称，北京日渐变得较难对话，部分原因与中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京关系密切有关，因此欧洲领导人正尝试校正与中国的关系。

法国总统马克龙星期三抵达北京，对中国进行三天访问。他抵步后说，中国可以在乌克兰寻找和平之路上发挥重要作用，法国反对与中国这个世界第二大经济体脱钩。他敦促欧洲对北京采取比美国要求的更温和立场。

马克龙抵京后不久明确表示，自己的策略是安抚各方紧张情绪，从几个方面寻找与北京的共同点，首先自俄乌战争入手。他暗示中国可以利用自身与俄罗斯的友好关系推动俄乌局势走向和平。

兰茨伯格斯说，中国已将“俄罗斯视为类似一个附庸国，虽然现在还未这么做，但他们计划让俄罗斯按照他们想要的方式行事。”

兰茨伯格斯拒绝接受中国关于结束俄乌战争的建议，并称“这肯定不是一个和平计划。你不能在失去领土的情况下保有完整主权。”

兰茨伯格斯说，立陶宛选择与中国脱钩，但他明白不是所有国家都能做到这一点。