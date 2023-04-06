马英九复旦座谈秀诗词 吁两岸青年和平奋斗振兴中华

正在中国大陆访问的台湾前总统马英九星期四（4月6日）到访上海复旦大学，并发表演说。他说，推动两岸年轻人的彼此交流，是这一代最为迫切的任务，并呼吁两岸年轻人能和平奋斗，振兴中华。

根据马英九办公室公布的演讲稿，马英九说，回顾过去10天的访问，以及在武汉大学和湖南大学的交流，他发现两岸的同学迫不及待地交换微信，根本无需催促，可见两岸的年轻朋友自然交流、自然融合。这也代表两岸年轻人只是欠缺机会多接触、多了解，这点两岸当局都应该要更加努力。

他说，两岸年轻人都关心切身的问题，无论是学制、考试，乃至于出校门后的就业、竞争问题，同时彼此之间对两岸的中华文化，在台湾与大陆的发展与相貌都很有兴趣。“这让我深深感受到，我们真的应该要多为他们做些什么，除了推动两岸年轻人更密切交流，也要帮忙他们解决实际上关切的各项问题。”

马英九称，这些年来，两岸因为政治纷扰与疫情因素，各项交流中断已数年，年轻一代在这几年网络上的趋势日渐隔阂。他表示，希望由自己此行开始踏出第一步，让两岸年轻人重新恢复交流，相互了解，多一分接触，两岸多一分情谊，友谊越深厚，两岸之间冲突发生的机率就越低。

马英九还提到，看到大陆电视台制作其个人祭祖跟扫墓的影片点阅超过了1亿次，认为这是一个非常正面的现象，让两岸都感受到台湾人其实是有一样的家国情怀。他还邀请复旦大学的老师跟同学们能够回访台湾，由马英九基金会来安排，他会亲自陪着各位到台湾各地走一走，体验一下台湾的风土人情。

在演讲过程中，马英九还谈到，他到各地都会想起中国人祖先留下的诗词，例如在南京乌衣巷，他想到刘禹锡的“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，到武汉就想到李白的“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”，然后到了他的老家湘潭，没有人写诗，但他的祖父曾写过一副对联：“黄金非宝书为宝，万事皆空善不空”。

回到上海，马英九称，因上海离苏州很近，他想到唐张继的《枫桥夜泊》，“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”