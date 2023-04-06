刘国梁连任中国乒乓球协会主席

中国乒乓球协会主席刘国梁连任，他强调，新一届乒协将围绕备战巴黎奥运会、保持国家队水平领先、构建“乒乓外交”新格局等方面开展工作。

综合《人民日报》和澎湃新闻报道，中国乒乓球协会星期四（4月6日）在北京召开第10届会员代表大会，经表决，刘国梁当选为中国乒协第10届主席和法定代表人，柳屹、张晓蓬、王励勤、秦志戬、高亚翔、张雷当选为副主席，何潇当选为秘书长。

中国国家体育总局副局长、党组成员李颖川出席会议。来自全中国各省区市乒乓球协会、行业体协、新闻单位、合作单位、企业代表，以及教练员和运动员代表等91人参会。

2002年，刘国梁选择退役，随后出任中国国家乒乓球队男队教练。2013年，刘国梁正式出任中国乒乓球队总教练兼男队教练。

2018年9月27日，刘国梁担任中国乒乓球协会换届领导小组组长。同年12月1日，刘国梁当选第九届中国乒协主席。

随后，刘国梁开始在国际乒联担任重要职务。2020年，刘国梁成为WTT世界乒联理事会主席，2021年当选国际乒联执行副主席。2022年当选WTT世界乒联董事会主席，并获任国际乒联第一副主席。

刘国梁星期四在会上代表第九届中国乒协作工作报告时回顾了过去四年的工作，称协会围绕推进实体化改革、提高竞技体育成绩、培养青少年后备人才、推动构建更高水平乒乓球全民健身公共服务体系、提升国际话语权、开展社会公益活动等方面积极履职尽责。

刘国梁说，新一届中国乒协将继续积极探索新型全国性体育协会管理体制和运行机制，围绕备战巴黎奥运会、保持国家队水平领先、厚植乒乓球项目发展根基、打造品牌赛事、推进体教融合、构建“乒乓外交”新格局、促进乒乓球文化建设等方面开展工作。