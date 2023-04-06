中物联：全球制造业PMI连续六个月低于50%

中国物流与采购联合会星期四（4月6日）公布，3月份全球制造业采购经理指数（PMI）连续六个月低于50%，显示全球经济复苏动能依然不足。

据中国物流与采购联合会官网消息，2023年3月份全球制造业PMI为49.1%，较上月下降0.8个百分点，结束连续两个月环比上升走势，连续六个月低于50%。全球制造业第一季PMI均值为49.4%，较去年第四季上升0.5个百分点，显示全球制造业复苏态势略好于去年第四季，但指数水平仍未超过50%，且3月份角上月有所下降，意味着全球经济复苏动能依然不足。

分区域来看，亚洲制造业走势稳中有升，成为全球经济复苏的主要带动力量，亚洲制造业PMI连续两个月稳定在51%以上，第一季均值为51.4%，较去年第四季上升1.8个百分点。欧洲维持弱势，略好于去年第四季。第一季欧洲制造业PMI均值为48.7%，较去年第四季上升1个百分点。美洲和非洲制造业呈现快速下降走势，是全球经济稳中趋弱的主要影响因素。美洲和非洲制造业第一季PMI均值分别为47.6%和47.8%，较去年第四季分别下降1.5和3.2个百分点。

据中国央视新闻报道，中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才说，整体来看，世界经济还在复苏过程中，但复苏势头比较弱，而且短期内出现了波折，其中表现最好的是中国。3月份中国制造业采购经理指数51.9%。未来中国经济将在世界经济复苏中发挥关键作用。从近期表现来看，已出现明显反弹，近期中国人民银行公布的季度调查数据，包括银行家、企业家对未来宏观经济的预期都是明显上升的。

专家称，当前全球经济复苏主要面临通胀压力、地缘政治冲突和美国加息效应的困扰，欧美银行业危机又增加了全球经济复苏的不确定性。

联合国贸发会议预计2023年上半年全球贸易或停滞不前。世界银行最新报告认为，如果不采取应对措施，从当前到2030年的全球经济平均增长率会在2.2%的低水平，比2000年至2010年低三分之一。

徐洪才说，世界经济要从整体上走出目前的困境，除缓解通胀压力外，防控金融风险也很重要，更重要的还是要调整经济结构，加强宏观经济政策的协调，特别要加强国际经济的合作，唯有如此才能走出困境。