台防长：美军舰在台东部海域400海里处活动

中国大陆海军山东舰编队星期三（4月5日）穿越巴士海峡，并在台海附近活动。台湾国防部长邱国正星期四（4月6日）说，台军已派遣康定级、成功级巡防舰在距离山东舰五至六海里应变区应对；美国海军航舰尼米兹舰则在台湾东部约400海里处活动。

据台湾《自由时报》报道，台湾立法院星期四举行立法院外交及国防委员会专案报告“地缘政治下台美深化军事、外交合作现况及对国家安全之影响评估”，邱国正到场并备质询。

山东号航舰编队星期三穿越巴士海峡，航经台湾东南海域，展开首次西太平洋航训；邱国正早上受访时说，这应是训练的一环，但时机敏感，军方正研判其意图，目前山东舰位于鹅銮鼻东方约200海里处，目前尚未观察到有舰载机起降。

邱国正在委员会答复国民党立委江启臣质询时说，美海军航空母舰尼米兹舰也在台湾东部约400海里处，他认为，不能说美军是为了山东舰而来，但尼米兹舰在这个位置都有所关联。邱国正称，山东舰一离开母港，台军就已掌握，且军方也知道此次为山东舰的第21次航训。

邱国正也说，台军已派出海军拉斐特级、成功级巡防舰前往应对，目前位于距离山东舰五至六海里的应变区。

他称，从去年8月时任美国众议院议长佩洛西访台后，大陆对台军事行动整个延续下来，并称其为常态。只要天候许可下，每天有10多架至20多架不等军机飞出来，有时沿着台湾海峡中线，有时是穿越一定深度的台海中线，有时则在台海中线北端、西南的台湾防空识别区（ADIZ）一带活动。

军舰部分，邱国正说，平均每天约有五艘船舰在台湾周边活动，在东海、南中国海数量更多，约20至30艘。