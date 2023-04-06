港府拟设立中医中药发展局

香港媒体报道称，香港特区政府考虑设立“中医中药发展局”，推动中医药在香港的发展。

据网媒“香港01”报道，中医中药发展局将负责推广及管理中药，该部门还将设立“中医药发展专员”，加强中药发展及政策统筹工作。

报道称，在冠病疫情期间，中医药在治疗冠病患者方面扮演重要角色，并在抗疫工作中取得一定成效。后冠病时代，中医药对治疗长冠病症状也有丰富经验，因此早在前特首林郑月娥在任时就已明言：“香港中医药掣肘需要处理”。新一届政府更有意在港推动中医药发展，现任特首李家超在首份《政施报告》中提出新设“中医药发展专员”，与中医药界紧密合作。

不过，单靠增设“专员”似乎难以达到将中医推广至国际的愿景。有消息人士透露，港府因此正积极探讨成立“中医中药发展局”的可行性，以推广中医药及管理香港中医牌照。

消息人士指，国家的中医系统已与西医结合，较难说服西方国家完全承袭国家中西医混合的医疗系统，因此港府视香港为试验平台，发展一套中、西医并重、并行，但同时不混合的清晰医疗系统模式。如果运作顺利，相信可更轻易将中医推广至外地，甚至扩大中医在西方国家医疗的应用范畴。

消息人士直言：“政府已有共识，倘若要将中医输出国际，成立‘中医中药发展局’是唯一方法。”

香港注册中医学会主席、民建联立法会议员陈永光受访时透露，相关计划已在讨论中，但也强调，发展中医药需要时间，相信中西医间联通的制肘会随着中医医院于2025年第二季启用后才逐步明朗。据悉港府将会提交《辅助医疗业条例》的修订议案到立法会讨论。