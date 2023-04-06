蓝营七议员联名吁国民党加速征召侯友宜参选总统

鸿海集团创办人郭台铭星期三（4月5日）宣布将争取国民党提名参选2024总统，同样被视为国民党下届总统提名热门人选的新北市长侯友宜则说守护中华民国、爱台湾人民，初心他不变。台湾中部国民党七名议员联名挺侯友宜，向国民党喊话“加速征召侯友宜为总统参选人”。

据台湾《联合报》报道，彰化县议员曹嘉豪、台中市议员张彦彤、台中市议员罗廷玮 、台中市议员张廖乃纶、台中市议员陈本添、台中市议员黄佳恬、台中市议员罗永珍星期四（6日）组成“Team侯，我们都是侯TEAM！”，联名呼吁国民党加速征召侯友宜为总统参选人。

这些国民党议员称，党内总统参选人迟迟未定，相较于绿白两阵营参选人已经定于一尊，蓝营基层危机感与日俱增，彰化县议员曹嘉豪与台中市议员张彦彤喊出“挺侯”，希望国民党早定案由侯友宜带领国民党力拼重返执政。

台中市议员张彦彤批评，在万物齐涨的时代，身为执政党的民进党“拼政治、忘民生”，不断以“大内宣”来催眠人民。若民众提出反对或质疑的声音，就会被贴上“怀疑论”的标签，要人民乖乖听话。这样的民进党，已经失去了成为执政党最基本的要求——以民为本。

台中市议员黄佳恬进一步补充，面对这样对内治理失灵、对外关系失序的民进党，国民党必须派出最强的候选人迎战2024总统大选，而放眼望去所有可能参选人，侯友宜在行政资历与城市治理的完整经验，绝对是国民党乃至非绿阵营的最强的人选。

台中市议员罗廷玮称，在基层遇到许多民众反映，台湾社会这几年有许多严重内政问题，包括改装噪音、酒驾频传、黑枪黑道、人蛇集团、诈骗猖狂等，人民最基本的需求其实是安居乐业，相信全民更希望可以有接地气，并且实际改善台湾内政的政策与安定的力量的人，才是现今社会当务之急需要的总统人选。

彰化县议员曹嘉豪也分享近期于地方拜访基层时，蓝营支持者对于国民党总统参选人悬而未决感到焦虑，并强调国民党已经没有时间在总统提名上蹉跎。他称，2024总统大选的结果将会是影响台湾下一个世代发展的关键时刻，也相信侯友宜市长是2024最佳的总统候选人。

台中市议员陈本添、罗永珍则说，身处历年总统大选“关键摇摆州”台中市的民代，与其他有志一同的蓝营民代挺身而出，希望国民党能当机立断，把握时机征召侯友宜，带领国民党重返执政，全党上下一心共同打拼，为民众的生活与台湾的发展努力。