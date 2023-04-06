澳门赌场劳动力短缺 被迫关闭数千间酒店客房

由于劳动力短缺，澳门赌场被迫关闭数千间酒店客房，并削减了客房清洁等客服。

据彭博社星期四（4月6日）报道，劳动力短缺使澳门赌场的酒店难以开放所有客房迎接游客。据知情人士透露，澳门赌场的一些五星级酒店只有不到一半的房间可供预订。

澳门负责任博彩协会主席宋伟杰称，另一家酒店也有大约五分之一的房间无法使用。他补充说，服务人员的缺乏是如此严重，以至于一些酒店削减了女佣服务的频率，只能在顾客退房后清理房间。

他说，在冠病疫情前，大多数澳门赌场的工作包括发牌员、楼层经理和会计都会留给本地人，而服务员、清洁工和接待员等工作都由非本地雇员担任，其中许多来自中国大陆和东南亚。但在冠病疫情期间，这些雇员要么被解雇，要么离开他们的岗位，而如今边境开放后，外来雇员的招聘过程仍缓慢，导致如今服务员、清洁工和接待员等成了这些酒店最迫切的需求。

知情人士说，招聘过程缓慢的原因，主要是因为当局要先确保没有合适的本地应聘者应聘相关工作后，才能将工作开放给非本地应聘者，导致招聘流程滞后。

数据显示，自2020年初以来，已有4万4000多名外籍员工离开澳门。不过，许多非本地雇员离开澳门之后，即使澳门或中国大陆已开放边境，他们也不一定回到澳门或中国大陆。宋伟杰说，有许多非本地雇员选择前往新加坡和越南等国家工作。

另一方面，澳门赌场酒店房间被迫关闭，也导致酒店价格正迅速回升。根据澳门政府旅游局的数据，2月份，澳门的酒店客房平均价格为1206澳门元（198新元），已经是冠病之前水平的80%，但访问量只有2019年的45%。

有许多网民在微博上投诉澳门酒店价格飙升以及糟糕的服务。一名网民称：“被澳门的酒店价格打败，感觉我在麦当劳睡一晚也挺好的。”

宋伟杰说：“经过三年的惨淡经营，我们都想把今年的生意做到最好。但现在顾客已经来了，我们没有足够的能力来接待他们。”“我们没有想到重新开放会来得这么快，所以每个人都在突如其来的开放下措手不及”。