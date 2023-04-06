财新中国服务业PMI写下28个月新高

中国3月服务业景气度修复持续提速，财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得57.8，写下28个月新高。

据中国财新网星期四（4月6日）报道，中国3月制造业和服务业恢复势头出现分化，服务业景气度修复继续提速。3月财新中国服务业PMI，较2月上升2.8个百分点，连续三个月处于扩张区间。

此前公布的3月财新中国制造业采购经理指数（制造业PMI）录得50.0，较2月下降1.6个百分点，回落到荣枯线。服务业活动加速扩张，拉动财新中国综合PMI上升0.3个百分点至54.5。

上述走势与中国国家统计局PMI一致。中国国家统计局3月31日公布的数据显示，3月制造业PMI录得51.9，较上月下降0.7个百分点，服务业PMI较上月提升1.3个百分点至56.9，综合PMI产出指数上升0.6个百分点至57，位于较高景气区间，表明中国企业生产经营总体情况继续好转。

分项数据显示，中国3月服务业供求两旺。市场正常化节奏加快，服务业经营活动指数和新订单指数在扩张区间内继续上升，且同时录得2020年12月以来新高。国际旅行限制解除助推出口，中国新出口订单指数创下有记录以来的最高值。企业普遍反映，防疫限制放开，经营状况随之改善，顾客数量回升，销售增长。

中国服务业就业指数也刷新2020年12月以来新高，企业扩大用工量以应对市场需求的快速恢复，但仍不足以消化市场新增订单。服务业积压工作量连续第八个月上升，企业普遍表示与新订单增加、产能压力加剧有关。

价格方面，原材料价格和工资的上涨推动了中国服务业企业成本的上升，但受制于市场竞争激烈，企业收费端提价空间有限。

虽然中国服务业企业信心度连续两个月小幅回落，但仍显著高于长期均值。企业家预期需求将进一步增长，新项目也将展开，对疫情管控措施放松后经济景气度的恢复充满信心。

财新智库高级经济学家王喆说，2023年3月，中国制造业和服务业恢复势头出现分化，服务业复苏继续提速，制造业则有所拖累，显示出当前经济恢复基础尚不牢固，内生增长动力不足。展望未来，经济增长仍依赖内需的提振，特别是居民消费水平的提升。唯有千方百计夯实就业基础、提高居民收入、改善市场预期，方能落实中央提出的恢复和扩大既定的消费目标。