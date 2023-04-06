日本防卫省首次通报山东舰进入西太平洋

在台湾通报中国大陆航母山东舰的动向后，日本星期四（4月6日）也通报山东舰进入西太平洋，这是日本首次发现山东舰航入西太平洋。

据中国观察者网报道，日本统合幕僚监部星期四通报，4月5日下午6时左右，日本海上自卫队在冲绳县波照间岛以南约300公里的海域发现山东舰编队。

日本海上自卫队称，除了山东舰，山东舰编队还有054A型导弹护卫舰（舷号573）柳州舰和901型综合补给舰查干湖舰（舷号905）。

日本防卫省称，这是日本自卫队首次发现山东舰进入太平洋，日本海上自卫队第13护卫队所属的朝雾级多用途驱逐舰泽雾号前出监视山东编队。

此前，台湾国防部星期三通报发现山东舰编队已穿越巴士海峡，经台湾东南海域，展开首次西太平洋航行训练。

白宫国家安全委员会战略沟通协调员柯比（John Kirby）在5日的简报会上则未对此消息予以证实，但表示“会密切注意”，称美国始终确保有必要能力与资源维护印太地区的和平与稳定，中方没必要反应过度。

山东舰的这一动向，正值台湾总统蔡英文于美西时间星期三与美国众议院议长麦卡锡会晤之际。中国大陆星期三启动“台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动”，对两岸直航货船、施工作业船实施现场检查。

另据路透社报道，日本首相岸田文雄星期四在议会的一场会议上表示，日本希望通过对话和平解决台湾问题。他说，台湾海峡的和平与稳定很重要，不仅对日本的安全，对整个国际社会的稳定也很重要。