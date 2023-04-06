美众议员率团抵台预料8日与蔡英文会面

美国官方宣布，由众议员麦考尔率领的国会代表团已抵达台湾，预料星期六（4月8日）与台湾总统蔡英文会面。

中时新闻网和《上报》报道，美国官方是在众议院议长麦卡锡和蔡英文会面后，公布了代表团访台信息。蔡英文预计7日晚间返台。

台湾总统府发言人谷辣斯·尤达卡（Kolas Yotaka）星期四（6日）公布，总统府对代表团表达诚挚欢迎之意，并说蔡英文预计在4月8日于总统府与访问团会面，就台美安全合作、经贸关系等双方共同关注之议题深入交换意见。

Kolas形容台湾是维护区域和平的良善力量，并说期盼透过访团此行交流，持续深化台美在各领域的合作伙伴关系。

美国在台协会星期四在官网上公布，也是众议院外交委员会主席的麦考尔（Michael McCaul）于4月6日至8日率团访问台湾，代表团同行的共和与民主两党议员有七位。

美国在台协会介绍，此访问行程为众议员出访印太地区的一环。代表团将与台湾资深领袖会面，讨论美台关系、区域安全，贸易与投资，以及其他与双方利益相关的重要议题。

麦考尔则在新闻稿上说，代表团将与台湾商界领袖，以及台湾行政和立法机构高级官员会面，以讨论“面对区域威胁日益严重时，美国如何加强与台湾之间的经济和国防关系”。

台湾和美国媒体报道，代表团6日上午抵达台湾展开访问，预计将与蔡英文、台湾行政及立法部门高层会面。他们早前访问韩国。