台北前副市长黄珊珊宣布加入民众党 盼摆脱统独意识形态

台北市前副市长黄珊珊星期四（4月6日）宣布已正式加入台湾民众党，表示希望台湾能够摆脱统独意识形态对立及蓝绿在地方与黑金共治，盼能承担改变政治文化的重责大任。

黄珊珊星期四透过脸书帖文宣布正式加入台湾民众党。她说，从政24年，服务公众已是生活习惯，她很清楚对台湾这块土地与人民仍有十足热情与一份责任感，去年选举过后最不舍的就是支持她的选民与年轻朋友。

黄珊珊称，选民与年轻朋友对她的信任和支持及期盼挣脱政党对立与意识型态捆绑，赋予34万张选票期待。她表示，想为这群支持她的人们，打造符合民众期待的正常国家。

黄珊珊说，深信民众党主席柯文哲与台湾民众党，正是彰显正直诚信的正确选择。

她表示，过去在台北市议会见证柯文哲执政五年及到市府担任副市长近三年，与柯文哲朝夕相处也与民众党并肩作战，充分体认到要改变台湾政治就必须凝聚这股力量，唯有壮大这股力量，才更有能量对抗黑金贪腐及金权政治。

黄珊珊也称，柯文哲并不完美，但在政治文化带来的改变是显而易见，包含坚守财政纪律、追求公平正义等，最重要的就是正直诚信，柯市府留下制度与团队文化确实为台北市的未来带来正面发展。

她表示，去年参选台北市长虽结果不如预期，但坚信改变政治文化的社会运动已开花结果，全台湾已有相当比例的中间选民从蓝绿对立中觉醒选择更正确价值。

中时新闻网星期三（4月5日）就报道了黄珊珊已决定加入民众党的消息。知情人士说，2022年的九合一选举结束后，黄珊珊全心全意协助柯文哲投入台湾总统选战，这段期间常与民众党人士接触，并已有意愿加入民众党。

据了解，柯文哲预计5月成立竞选办公室，黄珊珊将接任竞选总干事。而黄珊珊如何处理与亲民党主席宋楚瑜的关系，将是外界关注焦点。

针对是否退出亲民党，黄珊珊接受媒体电话访问时仅回应目前仍在开会。