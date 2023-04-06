中国代表团更频繁出国招商引资

自去年12月以来，中国各地省市和商业官员组成的大型代表团已经前往亚洲和欧洲进行了数百次旅行，在地方政府争相实现增长和就业目标的情况下，寻求吸引外国投资。

路透社在查阅了出访官员的社交媒体账户以及采访了三名与这些官员见过面的消息人士后，于星期四（4月6日）发出报道。报道称，中国区级官员与他们所在城市和省级的主管人员以及当地企业，比以往更频繁地跨越边境。

中国在取消了边境管制措施的几天内，就有多名官员到香港、巴黎等地进行商务旅行。在香港与北京官员会面的消息人士说，他们的紧迫性凸显了大陆地方政府在促进增长方面所面临的压力，尤其地方政府还背负着累计9万亿美元（约11.97万亿新元）的债务。

招商局港口董事总经理，也是香港立法委员的严刚说，各级政府都面临着实现高目标的明显压力。他也补充道，与美国的地缘政治和贸易紧张关系将促使代表团更多地关注世界其他地区。

两位不具名香港知名高管称，他们见到的大陆官员比以往任何时候都更有决心为争取投资，领域包括港口、生物技术、艺术、体育等。其中一名高管说，中国需要外国资本来促进其经济，“我以前从来没有遇到过这么多的人在这么短的时间内联系我，也没有遇到过这么小众的人”。

另一位高管说，开放边境后，他们经常一天参加多达八到10场与中国官员的活动。