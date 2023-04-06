港冰协忧暂停会员资格程序恐令政府资助被削减

香港男子冰球代表队今年2月在波斯尼亚参赛时出现国歌误播事件，香港体育协会暨奥林匹克委员会质疑香港冰球协会管理层出现问题，星期二（4月4日）公布启动暂停冰协会员资格的程序，直至冰协就误播国歌事件提交完整书面报告。香港冰协担心政府资助经费将因此被削减。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》报道，香港冰协将有一个月时间，即5月4日前就2月世界冰球锦标赛播放国歌出错事件，提交全面书面解释，否则港协暨奥委会将透过特别决议案，暂停冰协的会员资格。香港特区政府支持港协做法，指一旦暂停冰协会员资格，将减少对冰协的资助作惩处。

根据香港冰协于3月20日向港协暨奥委会最新曝光的补充报告内容，冰协除至少三次致歉，在报告总结段落的结语时已力陈如果削减资助对冰球发展的影响，指出由于装备及私人球会训练费等高昂，过去10年在特区政府及港协支持及资助下，球员才可获得更多可担的训练及到海外比赛机会。

香港冰协对播错国歌事件感到责无旁贷，但希望这次不幸遭遇不会影响儿童、青少年以至成年运动员参与冰球运动的机会。该协会说：“我们上下一心为香港能拿到成绩而高兴，也希望这运动能藉此在香港有多一点发展空间，希望这个运动能薪火相传。”

香港冰协在补充报告开首就重申冰协一向致力培养年青人爱国情怀，对于这次播错国歌事件深感歉疚，期望获得港府、港协及广大市民及大陆同胞的理解和原谅。

国际冰联最新声明称，已就事件启动调查，会见参与赛事的组委会工作人员及志愿者，确定事件是无意犯错造成，赛前主办方或香港队无不当行为，并确认事发时香港队作出正确回应，误播国歌数秒即停止，随后播放正确的中国国歌。国际冰联还称，组委会主席、秘书长及国际冰联锦标赛主席在赛后的董事会会议上承认，是主办方出错，并已向香港队代表正式道歉。