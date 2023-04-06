马克龙访华 巩俐夫妇同机随行

法国总统马克龙星期三（4月5日）下午抵达北京，展开为期三天的访问。多名网民发现，马克龙抵达后，从专机机舱里走出的随行人员中出现了著名女演员巩俐的身影。

据每日经济新闻报道，中国央视新闻星期三播出马克龙专机抵达北京的新闻后，多名中国网民从直播视频发现，从马克龙专机机舱里走出的随行人员中，出现了巩俐的身影，而走在她前面的是她的法国丈夫、著名艺术家让-米歇尔·雅尔。

著名电影人、影视策划人谭飞也第一时间在个人社交账号转发央视报道，截图称，“巩俐夫妇随同马克龙来了北京”。

巩俐（左）和她的丈夫、著名艺术家让-米歇尔·雅尔4月5日在北京红砖美术馆听法国总统马克龙演讲。（法新社）

今年58岁的巩俐出生于辽宁省沈阳市。她在1987年主演张艺谋电影《红高粱》而成名，并在1992年凭借电影《秋菊打官司》获得第49届威尼斯电影节最佳女演员、第13届中国电影金鸡奖最佳女主角，成为首位华人威尼斯影后。2010年法国政府还授予巩俐“艺术与文学勋章”司令勋位。

据悉，马克龙对于这次访华行程中，随行访问的还有由多位法国政府高级官员、60多位法国企业家及20多位法国文化界人士组成的政府代表团。

据一名法国资讯译制博主介绍，此次随行访华的马克龙访问团中有多位与中国渊源颇深的法国著名艺术家，比如曾执导电影《狼图腾》、与中国电影有深度合作的著名电影导演让-雅克·阿诺，以及法国电子音乐先驱人物、上世纪80年代就曾在中国举办演出的让-米歇尔·雅尔等。