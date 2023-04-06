大陆官媒密集发文 警告“倚美谋独”必遭惩戒

美国众议院议长麦卡锡与过境访美的台湾总统蔡英文会面后，中国大陆多家官方媒体发动舆论攻势，痛批美国打“台湾牌”，给中国实现和平统一制造障碍，并警告民进党政府“倚美谋独”必遭惩戒。

新华社星期四（4月6日）在述评文章中说，美国一些势力出于霸权心态和冷战思维频打“台湾牌”，虚化、掏空一个中国原则，给中国实现和平统一制造障碍。

文章也抨击蔡英文及民进党政府，指他们极力配合美国反华势力打“台湾牌”，一味“舔美”，将台湾塑造成站在第一线“抗中”的“尖兵”，肆无忌惮谋“独”挑衅，日益把台湾推向危险深渊。

文章强调，不论美国派什么人展示所谓“坚定支持”，也不论民进党当局怎么演绎“台美情谊”，都改变不了美国把台湾当成“棋子”和“炮灰”的事实；决定两岸关系走向、实现祖国完全统一的关键因素是国家的发展进步，“无论何党何派在台湾掌权，都无法改变两岸关系向前发展的总体趋势和祖国统一的历史大势”。

文章还呼吁台湾同胞“做堂堂正正的中国人，明大势、辨是非，秉持民族大义”，坚决反对“台独”分裂和外来干涉，共同维护台海和平稳定。

大陆军媒《解放军报》发表钧声署名评论说，“倚美”造声势谋选举靠不住，“谋独”更是绝路一条，“中国人民捍卫国家主权和领土完整、维护中华民族根本利益的决心不可动摇、意志坚如磐石，所谓‘台湾独立’是走不通的绝路”。

文章强调，实现祖国完全统一，是人民军队的神圣使命，“反‘独’促统，台湾当归”，对于民进党当局任何分裂祖国的行径，对于外部势力任何干涉挑衅，解放军必将严阵以待，坚决有力捍卫国家主权和领土完整。

中央广播电视总台“看台海”微信公众号也发表时评文章警告说，蔡英文之流“倚美谋独”，甘当“以台制华”棋子，“终将沦为历史罪人，任何谋‘独’行径都将在中华儿女反‘独’促统的强大力量下粉身碎骨”。

蔡英文与麦卡锡在美西时间4月5日早上10时（新加坡时间4月6日凌晨1时），于加州西米谷的里根图书馆进行闭门会谈。中国大陆包括外交部、全国人大外事委员会、中央台办、国防部、驻美大使馆等多个部门已先后发声，批评美国虚化掏空一个中国原则，并痛批蔡英文将台湾推向兵凶战危的险境。