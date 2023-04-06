习近平见马克龙：中法有责任超越分歧践行真正多边主义

中国国家主席习近平与法国总统马克龙会晤时说，中法作为具有独立自主传统的大国，有责任超越分歧和束缚践行真正的多边主义。

据央视新闻报道，习近平星期四（4月6日）下午在人民大会堂同马克龙举行会谈。习近平说，三年多来国际形势变乱交织。在双方共同努力下，中法关系保持积极稳健发展势头，通过线上线下各种方式保持高密度、高质量战略沟通。两国在抗击冠病疫情中相互支持。

习近平续称，中法双边贸易额实现较快增长，航空航天、农业食品等领域合作取得重要成果。两国在气候变化、生物多样性、非洲发展等议题上密切沟通和协作。

他提到，当今世界正在经历深刻的历史之变，中法作为联合国安理会常任理事国和具有独立自主传统的大国，作为世界多极化、国际关系民主化的坚定推动者，有能力、有责任超越分歧和束缚，坚持稳定、互惠、开拓、向上的中法全面战略伙伴关系大方向，践行真正的多边主义，维护世界和平、稳定、繁荣。

习近平也称，马克龙此访是中国对外交流全面重启、全国两会成功召开后，欧洲国家元首首次访华，相信这次访问也将为中欧关系发展注入新动力、带来新气象。

综合法新社和路透社报道，马克龙在会面时说，俄罗斯在乌克兰的战争已经破坏了稳定，结束了乌克兰几十年来的和平。

他向习近平喊话说：“我知道我可以依靠你让俄罗斯恢复理智，让所有人都回到谈判桌前。”