台陆委会称大陆操控马英九行程 花钱动员侨民干扰蔡英文出访

台湾的大陆委员会批评中国大陆操控前总统马英九行程，并指责陆方花钱动员侨民干扰总统蔡英文出访。

据台湾《自由时报》报道，台湾前总统马英九访陆行程所发表的言论引起争议，台陆委会发言人詹志宏星期四（4月6日）说，台方知道大陆操控马英九整个访问行程，刻意影响当前的两岸关系，扰乱台湾社会氛围。

詹志宏批评，在大陆宣称“台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分”时，前总统马英九附和宣称“中华民国”宪法与中华人民共和国宪法均坚持“一个中国原则”，试图连结台湾与大陆的关系，却忽略大陆一向运用“一个中国原则”作为并吞台湾，消灭“中华民国”的依据。

詹志宏指出，前总统马英九在1992年10月31日担任陆委会副主委兼发言人时曾说：“在‘一个中国’原则问题上，大陆如果想用一个模糊的概念把我们吃掉，我们是不会接受的。我方不能接受不加注说明的‘一个中国’原则”。陆委会再次提醒前总统马英九当年这段话的重要性。

詹志宏还批，前总统马英九在与陆方晤谈时，针对所谓“九二共识”的意涵，并没有提及国民党所称“一中各表”既有主张，反而称赞大陆的定义“原汁原味”，令人感到惊讶与遗憾。

詹志宏说，多年来，北京的定义不断发展演变，“九二共识”已与“一中原则”、2019年“习五条”的两岸同属一中、谋求统一，以及“一国两制台湾方案”是一致的。诚如今天大陆批判“蔡总统与麦卡锡议长会谈”，再度宣称“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府”，证明大陆的“一中原则”的定义里完全没有“中华民国”存在的空间。

对于台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡在洛杉矶会面，詹志宏强调，“中华民国”是“主权国家”，总统蔡英文代表台湾及其人民，访问邦交国并过境美国，与友好国家和各界人士交流互动、开拓台湾际空间，获得台湾民众及国际社会普遍肯定尊重，大陆对此无权置喙。

詹志宏批评，北京近日对蔡英文出访及过境行程一再无理批判，还花钱动员其侨民陈抗、干扰，并公布在台海进行联合巡航巡查等作为，刻意升高区域不安情势，“台方对此表示强烈抗议与不满”。

他强调，对于中大陆近期的施压胁迫态样层出不穷，政府不会改变台湾走向国际、捍卫主权尊严的决心，坚定维护台海和平稳定，也将持续密切掌握应对，绝不妥协退缩，以维护台方权益。

针对中国大陆的福建海事局星期三（5日）宣布启动台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动，海事执法人员将对两岸直航货船、小三通客货船实施现场检查，詹志宏回应，经跟海巡主管机关了解，目前台湾船舶没有遭到登船骚扰。