沙特伊朗外长称根据协议在两月内重启双方使馆

沙特阿拉伯外交部长费萨尔和伊朗外交部长阿卜杜拉希扬星期四（4月6日）在北京会晤时，并在联合声明中称，将根据两国上月在北京达成的协议，于两个月内重启双方使馆和代表机构。

据路透社报道，这是沙特阿拉伯和伊朗外长逾七年来的首场正式会晤。在中国的斡旋下，沙特阿拉伯和伊朗3月在北京就恢复外交关系达成协议。

伊朗国家电视台转播画面显示，沙特阿拉伯外交部长费萨尔和伊朗外交部长阿卜杜拉希扬在相互示意后并排坐下。两人在会谈后签署联合声明，称两国将根据上月达成的协议，在两个月内重启双方使馆和代表机构。他们说：“（双方的）技术团队将持续协调，探讨如何扩大合作，包括恢复双边航班、官方和私人机构的互访，以及为两国人民办理签证提供便利。”

针对沙伊外长当天在北京会晤的提问，中国外交部长发言人毛宁星期四在例行记者会上回应说，应沙特和伊朗方面提议，中方星期四接待了沙特外交大臣费萨尔和伊朗外长阿卜杜拉希扬来北京举行会晤。中国国务委员兼外长秦刚会见沙伊两国外长，沙伊两国外长宣布恢复外交关系，并签署联合声明，双方均表示愿意按照今年3月沙伊北京对话明确的路线图和时间表，继续推进改善双方关系进程，并感谢中方为推动双方对话发挥的重要作用。

毛宁说，中方对沙伊双方持续改善关系表示欢迎和赞赏，愿继续积极发挥斡旋作用，支持沙伊双方不断增信释疑，实现睦邻友好，为促进中东地区的安全稳定和发展贡献中国智慧和力量。

她指出，沙伊进一步改善关系，充分表明地区国家有意愿，也有能力掌握地区和平与发展的主导权。中东地区近期一系列的互动也说明求和平谋发展是中东地区人心所向、大势所趋。国际社会应当帮助中东国家化解分歧，加强团结。挑动矛盾、制造隔阂、分而治之等殖民主义、霸权主义的伎俩，理应遭到全世界人民的反对。

毛宁说：“作为中东国家的好朋友、好伙伴，中国将一如既往尊重中东国家的主人翁地位，是支持中东和解、和平、和谐的力量。中国将同中东国家共同践行全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议，促进中东安全稳定、发展繁荣和包容和谐。”