中国预计今年新增减税降费1.2万亿元人民币

中国预计今年全年新增减税降费1.2万亿元（人民币，下同，约2320亿新元）。

据澎湃新闻报道，中国国务院新闻办公室星期四（4月6日）举行新闻发布会。国家税务总局副局长王道树在会上说，预计全年新增减税降费1.2万亿元，加上继续实施的留抵退税政策，预计全年可为经营主体减轻税费负担超1.8万亿元。

王道树说，税费优惠政策仍是财政政策的重要内容，今年年初以来，按照中共党中央、国务院部署，财税等部门先后两批发布了延续和优化实施的税费优惠政策。

他续称，总体上看，这些税费优惠政策有三个特点：一是突出连续性，该延续的延续。如：延续实施物流企业大宗商品仓储用地减半征收城镇土地使用税等实施效果好、社会期待高的政策，及时稳定社会预期。二是突出精准性，该优化的优化，优化实施小规模纳税人减征增值税、小微企业和个体工商户减征所得税等；三是突出制度性，该创新的创新。将企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%，并且作为制度性安排长期实施，进一步营造激励企业创新投入的良好税制环境。

他说，同时，对部分临时性安排、已经达到预期效果的政策到期之后有序退出，既促进税费政策体系的规范，又强化有利于公平竞争的税制基础。