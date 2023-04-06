消息：美团最快5月中在港运营全新外卖品牌

香港媒体报道，中国大陆外卖平台美团最快5月中在香港运营全新外卖品牌。

综合《星岛日报》和香港中通社报道，美团早前表明进军香港，据悉准备工作或已到最后阶段。美团发言人受询时说，将以独立于美团、全新的外卖品牌在港发展，预计新品牌将在今年上半年或更快时间推出。外界揣测，美团可能在5月中开始运营。

据悉，美团4月4日至19日在香港组织一系列外卖员简介会，介绍最新版的外卖员应用程序，以及外卖员服务费及奖励计划。

美团发言人称，美团在香港设立外卖业务的工作正在推进中，在考虑到香港市场特点后，会作出本土化尝试，在香港推出一个独立于美团、全新的外卖品牌，且新品牌将针对香港用户，设有许多量身定制的产品设计及服务内容。

美团董事长兼首席执行官王兴3月在公布业绩后的电话会议中确认，公司将进军香港外卖市场，很快将推出全新品牌。王兴称，从文化、语言到金融设施等基础环境，选择香港作为国际化探索的第一站是应当之选。

对于美团用新品牌在港发展，香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量说，美团用新的独立品牌，预料或为了改变其在大陆原本固有低价、档次偏低的形象，重新定位新形象。

博威环球资产管理金融首席分析师聂振邦则称，美团积极布局香港，除了提高上市地知名度，还有可能是为全球化做准备，因为香港与大陆关系密切，加上香港本身就是国际市场，模式与国外相似，预料若美团在香港运作畅顺，不排除美团下一步进军亚洲其他城市。

面对新竞争对手，一直扎根香港市场的户户送（Deliveroo）香港区总经理许志贤回应称，外送服务已成为香港人日常生活一部分，香港的外卖市场仍有很大的开拓空间，将视竞争为推动创新的动力，并会进一步完善现有服务，提升消费者体验。

Foodpanda也称，乐见香港外送平台行业百花齐放，令消费者和送递员有更多选择。目前香港市民对外卖需求，或许没有过去三年般蓬勃，如果美团选择在看似不被看好的时刻进场，正好反映外送平台在香港有一定发展潜力。