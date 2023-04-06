上海推新一轮招商引资政策 重大项目奖励1亿元人民币

为了吸引更多投资，上海推出新一轮24条招商引资政策，其中提到重大招商项目最高奖励1亿元（人民币，约1900万新元）。

据澎湃新闻报道，2023上海全球投资促进大会星期四（4月6日）在上海世博中心举行。会上，新一轮投资促进政策推出，新政共三部分、24条措施。

新政围绕招商奖励、模式和空间，推出招商引资政策新工具；围绕“三大先导产业”和“四个新赛道”，提出具体招商政策，强化重点产业招商新能力；围绕强化市级招商统筹，完善项目服务保障，构建招商引资工作新机制。

新的投资促进政策聚焦“三大先导产业”和“四个新赛道”，通过吸引集聚优质项目，加快培育新兴产业集群。

三大先导产业方面，对于引进的优质项目，最高可给予1亿元的支持。其中集成电路领域，设计业和制造业规模全国第一，上海集聚了全国近半EDA重点企业，具有完整的产业链，将聚焦关键环节招商；生物医药领域，近四年一类创新药上海占了全国的四分之一，将吸引优质企业在沪设立各类总部、研发中心、生产基地；人工智能，上海已形成了算力、算法、数据等比较完善的产业生态，将加快招引智能芯片、核心算法、操作系统等项目，加快优质项目落地。

四个新赛道方面，其中智能终端方面，上海将引进一批新能源及智能网联汽车、智能机器人、智能穿戴等项目；绿色低碳将围绕碳达峰、碳中和目标，瞄准能源清洁化、原料低碳化等“六化”方向，加快引进和培育绿色低碳企业；数字经济将深度应用大数据、云计算、物联网、区块链等新技术，推进产业数字化和数字产业化协同发展，加快招引高能级数字产业集群项目；元宇宙是未来虚拟世界与现实社会交互的重要平台，加快引进三维图形、图像引擎、数字建模等一批项目。

与此同时，新政策还将发挥贷款、融资租赁等投资撬动杠杆作用，对引进的贷款、融资租赁增资扩产项目，通过采取贷款贴息、融资租赁补贴的模式，激发企业投资意愿。